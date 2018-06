„Es geht um Spaß an der Bewegung“

Anzeige

Auf den ersten Blick waren beim Sommerfest des TSV Mannheim 1846 nicht viele Besucher zu sehen – doch das täuschte: Der Verein hat mehr als 7000 Quadratmeter Sportflächen am Hans-Reschke-Ufer unter dem Fernmeldeturm auf dem Außengelände und unterm Dach in eigenen Räumen, da fallen selbst mehrere 100 Besucher zur gleichen Zeit kaum auf.

Besonders beliebt war KISS, die Abkürzung steht für Kindersportschule. In einem großen hallenartigen Raum gab es Klettergerüste, Ringe, Reckstangen und vieles mehr. „Auf dem Erlebnisparcour geht es um Spaß an der Bewegung“, erklärte Trainerin Petra Fritzmann.

Das gefiel nicht nur Kindern: Auch Eltern zeigten dem Nachwuchs, wie gut sie zum Beispiel ein frei hängendes Seil bis zur Decke hochklettern können. Eine andere Abteilung bot in dem Raum Trampolinspringen an. Mütter und Väter konnten sich auch die benachbarte „Sportkita Purzelbaum“ ansehen, sie hat ein von Sportwissenschaftlern und -pädagogen ausgearbeitetes Konzept. 80 Kinder in Krippe und Kindergarten haben dort täglich altersgemäße Bewegung.