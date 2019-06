Es herrscht ein „Klima der Angst“

„Arti TV“ heißt jener Sender, den vom Bosporus geflüchtete Journalisten in Köln gegründet haben: Seit März 2017 produziert ein Redaktionsteam aktuelle Nachrichtenbeiträge über die Türkei, die auf Türkisch via Satellit ausgestrahlt werden. Nach mehreren Großstädten besuchten „Arti Media“-Journalisten auch Mannheim: Im Saal des Trafohauses berichteten sie Landsleuten über die schwierige Arbeit der Presse in ihrem Heimatland.

Vor der eigentlichen Veranstaltung, die „Soli-Dem“ („Solidaritätsinitiative für Frieden, Freiheit und Demokratie“) am Pfingstsonntag initiiert hat, bieten Celal Baslangiç und Ragip Duran ein Interview an. Die Befragung gestaltet sich schwieriger als gedacht: Da die Beiden kein Deutsch sprechen, muss mühsam übersetzt werden.

Alternative Informationen

Als wesentlich einfacher erweist sich im Vorfeld eine Recherche über die zwei Exil-Journalisten, die aufgrund ihrer Prozesse auch in Deutschland bekannt geworden sind: Celal Baslangiç (62), der für eine der letzten oppositionellen Tageszeitungen, nämlich „Cumhuriyet“, gearbeitet hat, ist wie Ragip Duran (65), langjähriger Türkei-Korrespondent für die französische Nachrichtenagentur AFP, wegen „Terrorpropaganda“ verurteilt worden. Der zur Last gelegte Vorwurf: Teilnahme an einer Solidaritätskampagne für die inzwischen verbotene prokurdische Tageszeitung „Özgür Gündem“.

Baslangiç und Duran betonen, dass es darum gehe, die türkische Bevölkerung mit jenen Informationen zu versorgen, die in regierungsnahen Medien fehlten. Als Beispiel nennen sie eine große Kundgebung zugunsten eines Oppositionellen in Trabzon an der Schwarzmeerküste. Diese hätten aber nur drei der vielen TV-Sender des Landes zur Kenntnis genommen.

Die zwei türkischen Journalisten – jeder mit mehr als vier Jahrzehnten Berufserfahrung – beklagen, dass über 90 Prozent der Medien unter Regierungskontrolle stünden: eine Aussage, die „Reporter ohne Grenzen“ bekräftigen. Die international tätige Nichtregierungsorganisation spricht von einem „Klima der Angst“, kombiniert mit Schikanen. Baslangiç und Duran sind überzeugt, dass viele Kollegen, die beruflich auf Politlinie getrimmt wurden, persönlich ganz anders denken: Sie erzählen von einem Nachrichtensprecher, der bei einer Live-Schaltung zu einer Eröffnungsfeier mit Präsident Erdogan vergessen hatte, sein Mikrofon stumm zu stellen – so dass seine persönlichen Läster-Kommentare über den Regierungschef hörbar wurden. Seitdem sei der Journalist von der Bildfläche verschwunden.

„Bei jedem Wort, das wir geschrieben haben, hat sich die Schlinge um unseren Hals enger geschnürt“, hat Baslangiç einmal seine letzten Wochen in der Türkei beschrieben. Für ihn wie Duran steht fest: In ihr Heimatland können sie vorerst, vielleicht auch nie mehr, zurückkehren – „zu gefährlich“.

Das Kölner Nachrichtenprojekt haben die Gründer ganz bewusst „Arti Media“ genannt. Denn „arti“ bedeutet „plus“ und meint Informationen, die zusätzlich zu regierungsfreundlichen Medien geliefert werden. Beispielsweise habe man bei der Militäroffensive in der nordwestsyrischen Region Afrin nicht nur die Perspektive der türkischen Armee eingenommen, sondern auch die der dortigen Bevölkerung.

Und wie kommt der im Exil betriebene Sender an Informationen jenseits offizieller Verlautbarungen? Baslangiç und Duran verweisen auf Profi-Mitarbeiter – nicht nur in Istanbul, sondern im ganzen Land. Dank des europäischen Satelliten „Hotbird“ habe es bislang keine ernsthaften Versuche gegeben, den Sender zu attackieren. Allerdings seien zwei Korrespondenten verhaftet worden, weil sie kritische „Arti Media“-Beiträge über soziale Medien weiter verbreiten wollten. Zu dem TV-Projekt gehört auch das Internet-Portal „Arti Gercek“, was „mehr als die Wahrheit“ bedeutet. Bei Online-Nachrichten, so die Macher, seien einzelnen Störversuche schon eher zu spüren. Stolz verkünden sie, dass aus der Kölner Redaktion, zu der auch Schriftsteller, Wissenschaftler und Künstler gehören, täglich sieben und mehr Stunden in die Türkei gesendet werde.

