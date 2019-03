„Es ist der erste große Schmerz in meinem Leben“

Gerlinde Schnittler mit einem Park-Foto, das bei ihr an der Wand hängt. © privat

Manchmal reicht ein Zeitungsartikel, und plötzlich ist alles wieder da und ganz nah: der Ort, die Stadt, die Erinnerungen. So erging es Gerlinde Schnittler, als ihr eine Freundin „MM“-Berichte über den Friedrichspark und die geplante Neubebauung überreicht. Eigentlich wohnt die 91-Jährige in Flörsheim am Main. Doch ihr Herz gehört bis heute dem Friedrichspark und den Geschichten, die sie als

...