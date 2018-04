„Es ist ein Gesetz, an das sich alle zu halten haben“

Anzeige

Zunächst schreibt das Denkmalschutzgesetz in seinem Paragraf 6 eine Erhaltungspflicht fest. Danach haben „Eigentümer und Besitzer von Kulturdenkmalen diese im Rahmen des Zumutbaren zu erhalten und pfleglich zu behandeln“, heißt es da. Ein solches Kulturdenkmal dürfe nur mit Genehmigung der Denkmalschutzbehörde zerstört, beseitigt oder „in seinem Erscheinungsbild beeinträchtigt werden“. Insofern komme nicht nur ein Abriss nicht infrage, so Fischer. Jegliche Sanierung müsse sich nach den Vorgaben der Denkmalpfleger richten.

Umbau nur mit Genehmigung

Hinzu komme, dass das Nationaltheater ja noch einen höheren Schutz genieße – als „Kulturdenkmal besonderer Bedeutung“ nach Paragraf 12. Sie dürfen nur mit Genehmigung „wiederhergestellt oder instand gesetzt“, zudem im „Erscheinungsbild oder Substanz verändert“ sowie mit „An- oder Aufbauten, Aufschriften oder Werbeeinrichtungen versehen werden“, wenn die Denkmalpfleger das gestatten.

Das alles gelte für private Grundstücks- und Gebäudeeigentümer wie auch die öffentliche Hand, also etwa eine Stadtverwaltung, betont Fischer. „Wenn man für die Stadt eine Ausnahme machte, würde das auch jeder Privatmann beanspruchen – dann gäbe es am Ende keinen Denkmalschutz mehr“, bekräftigt der Rechtsanwalt. „Man kann ja nicht die Interessen einer Stadt höher bewerten als die privater Eigner“, unterstreicht der Anwalt: „Im Gegenteil – die öffentliche Hand hat eine Vorbildfunktion!“ Für sie gelte noch mehr der Artikel 14,2 des Grundgesetzes, in dem es heißt: „Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.“

Frage der Zumutbarkeit

Zwar gibt es im Paragrafen 6 über die Erhaltungspflicht den Passus, dies müsse „im Rahmen des Zumutbaren“ geschehen. Selbst bei Kulturdenkmalen öffnet das Gesetz die Möglichkeit der Genehmigung von Änderungen, „wenn überwiegende Gründe des Gemeinwohls unausweichlich Berücksichtigung verlangen“, wie es dort formuliert ist.

„Da werden aber schon sehr hohe Anforderungen gestellt, sehr, sehr, sehr, sehr hohe Hürden“, wie Hartmut Fischer ausdrücklich hervorhebt. Eine Stadt könne sich, da kein Grundrechtsträger, nicht einmal auf die Eigentumsgarantie des Grundgesetzes berufen. Selbst die Selbstverwaltungsgarantie des Grundgesetzes für Kommunen, als Abwehrrecht gegen zu große Einflüsse von Bund und Land gedacht, greife da nach seiner Auffassung nicht.

Natürlich komme es immer auf den Einzelfall an. Aber Klagen dagegen oder Entscheidungen von Obergerichten, die diese Regel in Zweifel ziehen, seien ihm aus den zurückliegenden 20 Jahren nicht bekannt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.04.2018