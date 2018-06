Anzeige

Zwar habe sich, so betont der auch als Seitenmeister im Schauspielhaus tätige Personalratsvorsitzende, das Gremium noch nicht im Detail mit den seit Mai vorliegenden Plänen und Kostenberechnungen befassen können. „Aber im Prinzip steht für uns außer Frage, dass etwas getan werden muss“, so Stein. Dabei sei in der Belegschaft zwar auch die Diskussion über einen Neubau statt einer Generalsanierung verfolgt worden. Die überwiegende Mehrheit, so Stein, halte das von 1957 stammende Gebäude am Goetheplatz indes „für ein Traditionshaus, das unbedingt erhaltenswert ist“.

So sieht man es auch im Chor, einem der großen künstlerischen Kollektive im Haus. Obfrau Monika Fuhrmann, die im zweiten Sopran singt und schon 30 Jahre am Haus ist, begründet das nicht allein mit der Tradition des Nationaltheaters am Goetheplatz. Das Gebäude habe im Prinzip eine „sehr gute Funktionalität“, zudem sei es kurz nach dem Krieg in den 1950er Jahren mit großem Bürgerengagement und deren Spenden errichtet worden.

Aber, so schränkt Fuhrmann ein, „derzeit sind die Arbeitsbedingungen einfach schlecht“– generell hinter den Kulissen, insbesondere aber für Chor und Orchester. Das Orchester soll, da sein bisheriger Probenraum zu klein ist und neuen Lärm- und Arbeitsschutzvorschriften nicht mehr entspricht, einen neuen Probensaal bekommen (wir berichteten). In den alten Orchesterprobensaal würde dann der Chor umziehen.

Der Hauptgrund: Der Chorsaal hat keinen zweiten Fluchtweg, darf schon aus Brandschutzgründen nicht mehr weiter genutzt werden. Aber er ist auch viel zu klein ? Obwohl der Chor derzeit nur 52 Mitglieder umfasst, aus Kostengründen nicht alle Stellen besetzt sind.

Sorge wegen Übergangszeit

„Es ist eng, es ist stickig, es ist je nach Außentemperaturen und Dauer der Probe da drin kaum auszuhalten“, verdeutlicht Monika Fuhrmann. Eine gemeinsame Probe mit dem Extrachor (nicht fest angestellten, sehr gut geschulten Hobbysängern) „geht in dem Raum gar nicht“, klagt sie. Unabhängig vom Chorsaal verweist auch Fuhrmann, genau wie der Personalrat, auf Umkleiden und Sanitäreinrichtungen: „Wie in den 50er Jahren – da muss dringend etwas gemacht werden!“

„Die Mankos der Räumlichkeiten wurden oft thematisiert und die Notwendigkeit der Sanierung definiert“, sagt Uwe Eikötter, der Ensemblesprecher der Oper. Seit 1999 gehört der Tenor dem Ensemble an. Aus seiner Sicht gehen die Kollegen mit der Sanierung „gespannt, interessiert positiv“ um. Für ihn ist es „keine Frage, ob sie kommt oder nicht“, so sehr hat sich aus seiner Sicht die Notwendigkeit erwiesen. „Aber natürlich fragen wir uns, wie und wo wir unseren hohen Anspruch während der Sanierungszeit umsetzen können“, blickt er mit Sorge auf die Frage der Ersatzspielstätten.

Nicht wie ein Beckmesser

Zudem findet er es „schade, wie stark die Diskussion von wirtschaftlichen Themen geprägt ist“, so Eikötter: „Nicht wirtschaftlich zu denken ist naiv, nur so zu denken aber auch“, mahnt er. „Ich möchte alle einladen, die nur mit Zahlen argumentieren, unser vielfältiges Angebot der unterschiedlichen Spaten wahrzunehmen und sich eine künstlerische Meinung zu bilden, wie wertvoll unser Nationaltheater ist“, erklärt er und hofft, dass die Leute nicht „denken wie ein Beckmesser“ – also kleinlich-pedantisch.

