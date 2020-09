„Es ist etwas unheimlich Bereicherndes“

„Ich glaube, dass sich durch Corona die Bildungsungerechtigkeit noch verstärkt hat, weil viele Kinder, die es sowieso schon schwieriger haben, noch stärker abgehängt wurden“, sagt Alexander Stutz. Der 23-Jährige ist seit 2018 Vorstandsvorsitzender der studentischen Initiative „Rock your Life Mannheim“ (RYL), die mit einem Mentoring-Programm für mehr Bildungsgerechtigkeit sorgen will.

Am Dienstagabend erhielt die Initiative den mit 5000 Euro dotierten Kinder- und Jugendpreis des Lions Club Mannheim Rhein-Neckar. Es habe ein breites Angebot an guten Initiativen in Mannheim gegeben, so Lions-Club-Präsident Jan Tänzler im Vorfeld der Preisverleihung. „Was bei uns den Ausschlag gegeben hat, war zum einen, dass Rock your Life im Bereich der Bildungsgerechtigkeit aktiv ist“, begründet er die Entscheidung der Jury. Auch die Größe der Organisation habe eine Rolle gespielt: „Über 100 freiwillige Helfer, das ist natürlich auch schon ein Wort.“Zuletzt sei im Sinne der Nachhaltigkeit entscheidend gewesen, „dass das nun auch schon einige Jahre funktioniert“.

Kooperation mit Schulen

Das Programm richtet sich an Schüler der achten und neunten Klasse an Haupt-, Real- und Werkrealschulen, also 13- bis 15-Jährige, die kurz vor dem Schulabschluss stehen. Ihnen wird ein studentischer Mentor zur Seite gestellt. Auch Unternehmen kooperieren mit der Initiative. „2018 haben wir zum Beispiel den Mannheimer Morgen besichtigt“, berichtet Stutz. Die Mentoring-Beziehung dauert ein Jahr, optional zwei Jahre. RYL geht aktiv auf die Schulen zu, mit denen sie kooperieren möchte, spricht mit der Schulleitung und macht anschließend Werbung bei den Schülern. „Wir suchen uns Schulen aus mit einem tendenziell höheren Anteil an Schülern, die Probleme haben oder aus sozial schwächeren Familien kommen“, so Stutz. Bei einem „Speed Dating“ können sich interessierte Schüler und potenzielle Mentoren gegenseitig kennenlernen.

Anschließend startet die Mentoring-Beziehung für ein Jahr. In dieser Zeit finden auch drei Trainings statt, die von professionellen Trainern veranstaltet werden. „Am Anfang geht es darum, einen Rahmen für die Beziehung zu setzen, sich kennenzulernen, zu klären, was man erreichen will“, erklärt Alexander Stutz. Im zweiten Training versuchen die Schüler herauszufinden, welche Berufe sie interessieren und zu ihren Stärken und Werten passen. „Wenn zum Beispiel viele Schüler sagen, dass sie Rapper oder Fußballprofi werden wollen, stecken dahinter bestimmte Werte und Vorstellungen. Und wir zeigen dann auf, welche Berufe es sonst noch gibt, die dazu passen könnten.“ Im Abschlusstraining zum Ende des Mentoring-Jahres geht es um Zukunftsperspektiven und auch um die Möglichkeit, um ein Jahr zu verlängern. Finanziert werden die Trainings überwiegend mit Fördermitteln.

Der Mentor ist Vertrauensperson

Kern des Programms ist aber die persönliche Beziehung zwischen Mentor und Mentee. „Wir vergleichen den Mentor auch oft mit einem großen Bruder oder einer großen Schwester“, erklärt Alexander Stutz, „der Altersunterschied ist groß genug, dass man zum anderen aufschaut, sich auch mal was sagen lässt.“ Dabei geht es nicht nur um Schule und Berufswahl, sondern sehr häufig auch um private Themen. Der Mentor ist Bezugs- und Vertrauensperson.

Die Mentoren rekrutiert RYL direkt an den Hochschulen und Universitäten. „Es ist etwas unheimlich Bereicherndes, man lernt als Mentor ziemlich viel für sein Leben“, wirbt Stutz, der seit November 2019 Mentor für einen 14-jährigen Schüler aus Ludwigshafen ist, für die Initiative. Er selbst zieht einen großen persönlichen Gewinn aus seiner Tätigkeit: „Ich mache das, weil es mich glücklich macht. Weil es schön ist, jemandem zu helfen.“

