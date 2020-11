„Es ist gemütlich und kuschelig“: Mannheimer Anlaufstelle für Trinker

Viele der rund ein halbes Dutzend Tische sind besetzt an diesem November-Nachmittag. An einem sitzt ein Paar, vor sich zwei Bierflaschen, und die Frau hat zuvor offenbar schon die eine oder andere weitere getrunken, wie ihre etwas lallende Stimme vermuten lässt. An einem anderen Tisch isst ein Mann in dicker, roter Jacke und mit von der Kälte draußen ebenso rotem Kopf mitgebrachtes Toastbrot

...