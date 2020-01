„Es ist schön, nicht allein zu essen“

Brötchen belegen, Kuchen schneiden, Imbisstüten packen, Bestecke in Servietten rollen, Essen ausschöpfen, Heißgetränke in Tassen füllen, Gäste bedienen, Geschirr abräumen, Schmutzteller abkratzen, Spülmaschine ein- und ausräumen, gespendete Kleider ausgeben.

Vier Wochen lang engagieren sich in der Vesperkirche Tag für Tag um die 60 Ehrenamtliche, viele seit Jahren. Die meisten melden sich für mehrere Termine. Knapp 1800 Helfereinsätze sind bis 2. Februar nötig, um täglich 550 und mehr Bedürftigen zu bewirten – Balsam für die Seele inklusive.

Niemand soll leer ausgehen

Bevor um elf Uhr der erste Gäste-Pulk in die sich öffnende Vesperkirche strömt, besprechen die beiden Pfarrerinnen, entweder Ilka Sobottke oder Anne Ressel, wer welche Aufgabe übernimmt. Wenn Husten und Schnupfen Lücken ins angemeldete Helferteam reißen, heißt es zu improvisieren – beispielsweise „tragende Rollen“ wie Servieren und Geschirrabräumen zusammenzulegen. Hingegen muss bei der Speiseausgabe jede Station – meist Fleisch, Kartoffeln und Gemüse, samstags Eintopf mit Brötchen und Joghurt – mit einer Person, darunter ein Mann, besetzt sein. Schließlich gilt es, die Warmbehälter, die gefüllt um die 30 Kilo wiegen, mehrfach hievend zu wechseln. Bevor die ersten Portionen auf die Teller kommen, rechnet Inge Schmidt, erfahrene Ehrenamtliche, aus, wie groß die Beilagen ausgeschöpft werden können. Schließlich sollen die Letzten nicht leer ausgehen. Wenn sich freilich vor Ausgabeschluss abzeichnet, dass Essen übrig bleibt, gibt es Nachschlag. Und darauf hoffen vor allem jene hungrigen Männer, die kurz vor knapp kommen, um eine Extraportion zu ergattern. Manche Frauen, die Gläser mit Verschlussdeckel mitgebracht haben, erkundigen sich verschämt, ob sie „ihren“ Nachschlag für zu Hause abgefüllt bekommen. An manchen Tagen verhält es sich aber umgekehrt: Die angelieferten Speisen reichen angesichts eines riesigen Gästeansturms (vor allem bei großer Kälte) nicht aus. Gleichwohl verlässt niemand hungrig die Vesperkirche. Als Reserve dienen im Kühlschrank vorgehaltene Frikadellen wie Fleischkäse, die bei Bedarf in der Mikrowelle erwärmt werden.

Genuss des „Bedientwerdens“

„Bitte sehr, der Herr!“, „Was darf es zu trinken sein?“, „Mögen Sie den Kaffee rabenschwarz oder lieber mit allem?“ – Speis und Trank werden mit freundlichen Worten auf weißen Porzellantellern serviert. Nicht alle, aber die meisten Gäste zeigen, dass sie das „Bedientwerden“ genießen, sie loben oft überschwänglich: „Hat prima geschmeckt.“ Manchmal gelingt es, in ein Gespräch zu kommen – wie mit jenem Obdachlosen, der sich alle paar Tage aus dem Umland in die Vesperkirche durchschlägt: „Fleisch kann ich mir kaum leisten!“ Nein, jammern wolle er nicht, schließlich habe er mit „seinem Schlaf-Parkhaus“ Glück. „Ich werde geduldet, weil ich morgens alles sauber verlasse.“ Manche Gäste kommen früh und bleiben lange – auch weil es in der Kirche warm ist. „Im Winter weiß ich nicht, wie ich den Tag rumbringen soll“, sagt eine Frau mittleren Alters, die in einer kommunalen Übernachtungsstelle schläft. „Aber da muss ich morgens weg.“ Sie besuche gern die bis mittags geöffnete Tagesstätte in D 6 oder die Frauen-„Oase“ in den H-Quadraten. „Außerdem mag ich den Bahnhof, da ist immer was los.“ Es sei aber schwierig geworden, in der dortigen Ladenpassage auf einer Bank zu verweilen. „Sicherheitsleute fragen nach meiner Fahrkarte. Und ohne darf ich nicht bleiben.“

Ach, da gehe es ihm ja gut, schaltet sich ein älterer Mann ein. Er habe noch seine Wohnung. Und warum kommt er in die Vesperkirche? „Weil es schön ist, nicht allein zu essen.“ Und dann murmelt der Senior noch, dass er nur eine winzige Rente bekomme. „Wie wär‘s mit einem Kaffee?“, fragt ihn die ehrenamtliche Serviererin. „Lieber Kakao!“ Ein Obdachloser gegenüber, der sein in drei Taschen gestopftes Hab und Gut unterm Tisch verstaut hat, möchte auch „Kaba – mit fünf Löffeln Zucker“. Kein ungewöhnlicher Wunsch. In der Vesperkirche tanken Besucher, die auf der Straßen leben, ihre Energiespeicher gern süß.

