Es klicken sogar die Handschellen

Ein Mini-Luxushotel in Speyer, für die Reichen und Schönen der Region gedacht. Größere Vorhaben eines oberfränkischen Knödel- und Puddingfabrikanten in den neuen Bundesländern. Zahlreiche Immobilien und sogar Flugzeuge. Die Sparkasse Mannheim wollte in den 1990er Jahren am ganz großen Rad drehen. Am Ende standen Pleiten – das, was als Sparkassenskandal in die Stadtgeschichte eingegangen ist.

Los geht es, als 1991 Vorstand und Verwaltungsrat der Sparkasse eine „Änderung der Geschäftspolitik“, wie es später vor Gericht heißt, beschließen – weg von der behäbigen „Stadtsparkasse“ hin zu einer Bank, die etwas bewegt – auch weit außerhalb des Geschäftsgebiets.

„Man wollte aus dem engen regionalen Raum heraus und in profitträchtigere Bereiche vorstoßen. Da vergrößert sich natürlich auch das Risiko“, formuliert es Oberstaatsanwalt Hubert Jobski, als er später Anklage wegen Untreue erhebt, da Kredite ohne ausreichende Prüfung von Bonität und Sicherheiten, sogar teils an Strohmänner, vergeben worden seien. Denn das Risiko wird wahr – nacheinander platzen Kredite.

Innerhalb kurzer Zeit gerät die zuvor gesunde Sparkasse an den Rand des Abgrunds. Der Skandal erschüttert weit über Mannheim hinaus die Region. Es klicken sogar Handschellen: Ein Vorstandsmitglied und ein Hauptabteilungsleiter sitzen ab März 1998 rekordverdächtige 18 Monate in Untersuchungshaft. Erst nach einer Verfassungsbeschwerde der Verteidiger kommen sie im Oktober 1999 auf freien Fuß. Der Skandal hat viele Folgen:

Das Finanzloch

Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband, der Badische Sparkassen- und Giroverband sowie die Stadt müssen das am Ende mehr als 400 Millionen Euro tiefe Loch stopfen, mit Zuschüssen und Garantien.

Die Sparkasse

Die Stadtsparkasse Mannheim (gegründet 1822) verliert ihre Selbstständigkeit, sie fusioniert am 31. Dezember 2000 mit der Bezirkssparkasse Weinheim (gegründet 1866) zur Sparkasse Rhein Neckar Nord. Vorstands- und Verwaltungsratssitz fallen Akteuren aus Weinheim zu, viele Mannheimer Mitarbeiter verlieren Schlüsselpositionen und Einfluss. Aber das Geschäft läuft besser. Ab 2004 zahlt das Institut Steuern.

Das Strafrecht

Im ersten Prozess werden drei von vier Ex-Managern der Mannheimer Sparkasse vom Verdacht der Untreue freigesprochen. Lediglich der ehemalige Kreditvorstand wird zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Der Bundesgerichtshof kassiert die Urteile aber. Im zweiten Anlauf 2003 wird der Ex-Kreditvorstand, dem Richter „naives Draufgängertum“ vorwerfen, wegen Untreue zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt, ein Ex-Hauptabteilungsleiter zu sechs Monaten Haft. Der ehemalige Vorstandschef sowie ein weiteres Vorstandsmitglied erhalten Geldbußen. Der Ex-Vorstandschef behauptet, „selbst getäuscht“ worden zu sein. Er habe sich von seinen Kollegen an den Rand gedrängt gefühlt und deshalb bereits im März 1996 – kurz vor dem Auffliegen des Skandals – seinen Rücktritt erklärt.

Die Politik

Im Gerichtsverfahren kritisieren die Richter auch den Verwaltungsrat, dem seinerzeit Oberbürgermeister Gerhard Widder (SPD) vorsitzt. Dieses Gremium habe das Finanzdebakel ausgelöst, weil es die Sparkasse aufgefordert habe, offensiv Kreditpolitik zu betreiben – strafrechtlich relevant sei das indes nicht. Widder gerät dennoch politisch unter Druck. Bei der OB-Wahl 1999 kann er sich gegen den noch jungen Sven-Joachim Otto (CDU) erst im zweiten Wahlgang ganz knapp durchsetzen. Widder sieht seine Wiederwahl dann als Auftrag, eine Lösung für das Finanz-Desaster zu finden. Im „MM“-Bürgerbarometer erklären die meisten Befragten zum Ende von Widders Amtszeit, dass die „Sparkassen-Affäre“ sein größter politische Fehler gewesen sei. „Ich habe zu denen gehört, die den Schaden nicht verhindert haben“, sagt er selbst beim Abschied 2007 rückblickend und zählt die Affäre „zu den bedrückendsten Ereignissen“.

Die Verbände

Die Sparkassenverbände richten nach dem Mannheimer Debakel eigens eine Risikosteuerungsstelle ein.

