Es klingen die Chöre auf der Vogelstang

Am Sonntag, 15. Dezember, 17 Uhr, erklingen Chöre in der XII-Apostel-Kirche Vogelstang. Die Kinder- und Erwachsenen-Gesangsgruppen der Kantorei Vogelstang führen die „Mass of the Children“ des Komponisten John Rutter auf – mit Solisten und dem Heidelberger Kantatenorchester unter Leitung von Sebastian Osswald. Ergänzt wird das Programm durch die Kantate „Ergreifet die Psalter“ von Gottfried August Homilius. Der „MM“ verlost dreimal zwei Karten. Einfach am Dienstag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen und das Stichwort „Vogelstang“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Mittwoch zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. red/jor (Bild: Kantorei Vogelstang)

