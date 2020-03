„Es lief alles ganz reibungslos, bis auf den Einkauf an sich“

Anderen Hilfe anbieten und den Mut aufbringen, um Hilfe zu bitten: Mehr als 100 Personen haben sich bereits beim „Mannheimer Morgen“ gemeldet, um an der Aktion „ZusaMMenhalt“ teilzunehmen. Ein dutzend Tandems aus Hilfesuchenden und Helfern konnten sich so kennenlernen und gemeinsame Lösungen in der Krise finden.

Ein Ehepaar aus Feudenheim meldete sich etwa und bat um Unterstützung beim Einkaufen. „Wir sind gesund, aber schon älter und gehören deswegen zur Risikogruppe“, sagt die Feudenheimerin. Ihre Tochter, die im Ausland lebt, hatte sie bereits vor zwei Wochen gebeten, zu Hause zu bleiben. „Daran halten wir uns und sind in sozialer Isolation in den eigenen vier Wänden. Freunde haben wir auch wieder ausgeladen“, erzählt sie. Bislang ist sie einmal in der Woche für einen Großeinkauf in den Supermarkt gefahren. Da man ja aber nicht wisse, wie sich die Lage entwickele, meldete sie sich bei dieser Zeitung. Unterstützt wird sie nun von Thorben Fischer, einem 24-jährigem Feudenheimer.

Bereits wenige Stunden nach dem ersten Kontakt machte sich der junge Helfer auf dem Weg zum Drogeriemarkt und stand wenig später vor der Tür des Ehepaars. „Das lief alles ganz reibungslos, bis auf den Einkauf an sich. Quinoa zum Beispiel habe ich nicht bekommen“, berichtet Fischer. Doch Zahnseide, Mundspülung und weitere Produkte konnte er erstehen und - mit großem Sicherheitsabstand - übergeben.

„Diesmal haben wir noch Bargeld verwendet und mit großem Abstand übergeben, künftig wollen wir aber auf den digitalen Bezahldienst Paypal umsteigen, das ist noch sicherer“, sagt Fischer. Den Einkaufszettel übermittelte ihm die MM-Leserin schriftlich über WhatsApp.

Für den 34-jährige Tobias Junge ist Helfen in schwierigen Zeiten ebenfalls selbstverständlich. Nur wenige Stunden nach dem ersten Aufruf am Samstag meldete er sich freiwillig, um ältere und vorerkrankte Menschen zu unterstützen. „Solidarität und gesellschaftlicher Zusammenhalt sind in diesen Zeiten sehr wichtig“, findet Junge. Er wird gemeinsam mit seiner Ehefrau für eine über 90 Jahre alte Frau Brot, frische Produkte und Haltbares einkaufen. Sie wohnt wie er in den Quadraten, nur wenige Blocks von ihm entfernt.

„Früher bin ich einmal in der Woche am Montag einkaufen gegangen, aber jetzt sind die Regale oft leer“, schildert ein MM-Leser von der Vogelstang. Da seine Frau Atemwegsprobleme hat, muss der 65-Jährige besonders vorsichtig sein, damit er sie nicht ansteckt. Eine Leserin aus Käfertal wird dem Ehepaar künftig unter die Arme greifen, sie wohnt nur wenige Minuten mit dem Auto entfernt. Ob mit einem Großeinkauf oder kleinen Besorgungen, das kann jedes Tandem für sich ganz individuell entscheiden.

Andere Leserinnen und Leser sind einfach auf der Suche nach jemandem, mit dem sie über die außergewöhnliche Situation sprechen können. Schließlich kann auch die soziale Isolation, selbst wenn man dank Lieferdiensten von Supermärkten gut versorgt ist, belastend sein. Auch viele ältere Abonnenten, die sich selbst schützen, engagieren sich dabei, frei nach dem Motto: Ich bin nicht gut zu Fuß, aber mit dem Telefon setze ich mich ein für mehr „ZusaMMenhalt“.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.03.2020