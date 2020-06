„Es lohnt sich zu protestieren“

Welchen Einfluss haben Protestbewegungen auf die Demokratie in Deutschland? Das Thema des bereits 62. Schülerwettbewerbs des baden-württembergischen Landtags hat es in sich. Eine derjenigen, die sich der Herausforderung angenommen haben, ist Sara Dashty – und die 17-Jährige hat sie gemeistert. Mit ihrer Arbeit ist die Schülerin der Integrierten Gesamtschule im Herzogenried (IGMH) Erste geworden. Allerdings fällt die Preisverleihung in Zeiten von Corona etwas kleiner aus als ursprünglich gedacht: Statt bei einer großen Veranstaltung für alle Erstplatzierten in Stuttgart bekommen alle Sieger an diesem Mittwoch ihre Preise und Urkunden bei einer Feier an der IGMH.

Aufmerksam geworden auf den Wettbewerb ist Sarah Dashty durch ihren Gemeinschaftskundelehrer Alexander Katz. „Der Wettbewerb war eigentlich wie eine zusätzliche, verpflichtende Klassenarbeit für alle“, erzählt die Schülerin. Erwartet wird von den Schülern eine scheinbar typische Erörterung: zehn Seiten Aufsatz inklusive Deckblatt und Gliederung. Während zu Beginn viele ihrer Klassenkameraden und auch sie selbst den Wettbewerb eher als eine schulische Pflicht wahrgenommen haben, ändert sich Saras Dashtys Einstellung während ihrer Recherchen. „Wir hatten am Anfang drei Themen zur Auswahl. Ich persönlich fand die Protestbewegungen am spannendsten“, erzählt sie. „Trotzdem habe ich die Aufgabe am Anfang ein bisschen vernachlässigt“, gibt sie lachend zu. „Aber dann habe ich mich schon reingekniet.“

Bei „Fridays for Future“ engagiert

Für ihre Aufsätze hat ihre Klasse zwei Monate Zeit – Ende November war Abgabetermin. In dieser Zeit recherchiert Dashty in der Bibliothek, sucht im Internet und liest Zeitungsartikel. „Erstmal musste ich die Frage klären, was Demokratie überhaupt ist und was Protestbewegungen sind“, sagt sie. „In dem Zeitraum ist auch die ,Fridays for Future’-Bewegung so groß geworden, für die ich selbst auf die Straße gegangen bin. So hat mich das Thema ganz direkt betroffen.“

Neben der Schule ist Sara Dashty nämlich auch in der Grünen Jugend aktiv und kennt dadurch verschiedene Formen der politischen Teilhabe. Für ihre Recherchen betrachtet die 17-Jährige aber nicht nur aktuelle Protestbewegungen wie „Fridays for Future“, bei der sich besonders Jugendliche für eine gerechte Klimapolitik einsetzen, sondern auch historische Ereignisse wie die 68er-Bewegung. „Das Ziel von Protestbewegungen ist oft ähnlich: Es soll auf gesellschaftliche oder ökologische Probleme aufmerksam gemacht werden“, erklärt sie. Ihre Auseinandersetzung mit dem Thema für den Schülerwettbewerb hat für Sara Dashty auch einen persönlichen Mehrwert. „Mir ist noch mal klar geworden, wie wichtig Protestbewegungen für die Demokratie sind, weil so die Meinung der Bevölkerung widergespiegelt wird und Forderungen in die politische Agenda aufgenommen und umgesetzt werden können“, sagt sie. Dashtys Fazit: „Es lohnt sich, für etwas auf die Straße zu gehen, Protestbewegungen können wirklich etwas verändern.“

Während ihrer Vorbereitung tauscht sich die 17-Jährige auch mit ihren Klassenkameraden aus. „Wir haben uns alle gegenseitig sehr geholfen, weil am Anfang niemand so ganz wusste, wie man anfangen soll“, erzählt Dashty, die sich in ihrer Freizeit gern mit Freunden trifft oder mit ihrem Hund spazieren geht. „Konkurrenzgedanken gab es eigentlich nie.“ Dazu kommt, dass sie selbst niemals mit dem Anruf gerechnet hätte, der sie Anfang Mai erreicht. „Herr Katz war am Telefon und hat mir gesagt, dass ich einen ersten Preis belegt habe“, erinnert sich die Schülerin. Damit ist sie eine von 40 Erstplatzierten.

Geld statt Frankreich-Reise

„Irgendwie hat davor keiner daran gedacht, dass man etwas gewinnen kann“, lacht sie. Tatsächlich gibt es nicht nur mehrere erste, zweite und dritte Plätze, sondern alle Teilnehmer bekommen einen Preis und eine Urkunde. Umso größer war Dashtys Freude über die unerwartete Nachricht: Ihre Facharbeit wird mit einem Preisgeld von 400 Euro belohnt. Eigentlich wäre der Preis für alle Gewinner des ersten Platzes eine Bildungsreise nach Reims und in die Champagne in Frankreich gewesen. Aufgrund der Corona-Krise mussten allerdings Kompromisse gemacht werden.

Nichtsdestoweniger freut sich Sara Dashty sehr über ihre Platzierung: „Die Reise wäre bestimmt eine spannende Erfahrung gewesen. Aber ich hatte mit dem Preis ja gar nicht gerechnet und freue mich jetzt einfach über das Geld.“ Sie hat sogar schon eine Idee, wofür sie ihr Preisgeld verwendet. „Ich will bald mit meinem Führerschein anfangen, da kann ich das gut gebrauchen.“

