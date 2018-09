„Es muss hier dringend etwas geschehen“

Die B 38 kann zur repräsentativen Stadtstraße umgestaltet werden. Mit großer Mehrheit hat der Hauptausschuss gestern dem Grundsatzbeschluss zugestimmt und damit die Stadtverwaltung mit der weiteren Detailplanung beauftragt. Für 47 Millionen Euro sollen die Neubaugebiete Franklin und Spinelli sowie die neu entstehenden Gewerbegebiete besser an die Innenstadtroute angeschlossen werden. Voraussetzung ist, dass die Stadt die Unterhaltskosten übernimmt. Diese liegen bisher beim Bund. Es entstehen jährliche Kosten von 253 000 Euro.

„Wir geben unsere Zustimmung“, sagte Ralf Eisenhauer (SPD) und verband dies mit der Empfehlung, diesen Meilenstein gemeinsam zu gehen. „Es ist ein umfassendes Projekt, das wir sehr gerne begleiten möchten.“ Es sei ein wegweisender Entschluss. Der SPD sei wichtig, dass mit wachsenden Anforderungen durch die Konversionsflächen auch die städtischen Dienststellen personell besser ausgestattet werden.

Auch CDU-Fraktionsvorsitzender Claudius Kranz signalisierte die Zustimmung seiner Partei. Man habe sich intensiv mit dem Thema B 38 befasst. Dabei sei „die Alternativlosigkeit der Erschließung der Konversionsflächen durch die B 38 augenscheinlich geworden“. Kranz appellierte an Oberbürgermeister Peter Kurz, dass sich die Stadt für eine stärkere Unterstützung seitens des Landes einsetzen solle. Diese habe das Land 2010 zu Beginn des Konversionsprozesses zugesagt. Kurz will dies an geeigneter Stelle mit den Parteien erörtern.

„Es muss hier sehr dringend etwas geschehen“, sah auch Thomas Trüper (Linke) die Notwendigkeit für einen Umbau der B 38. Die Stadt werde eine solche Maßnahme aber nicht alleine schaffen. „Wir sind schon der Meinung, dass das Land hier etwas dazu geben muss“, fügte er hinzu.

Dirk Grunert (Grüne) bezeichnete den Beschluss als „sehr wichtige Entscheidung zur Aufwertung des Mannheimer Nord-Ostens.“ Es müsse aber auch darauf geschaut werden, wo Verkehre vermieden werden könnten. „Der Rad- und Fußverkehr muss in der weiteren Planung immer konsequent mitgedacht werden.“ Auf den frei werdenden Flächen erhofft sich der Grünenstadtrat die Pflanzung von Bäumen. „Es kann nicht so aussehen, dass am Ende mehr Fläche versiegelt wird als jetzt schon“, so Grunert.

FDP: Berufspendler abfangen

„Alles in allem ein Gewinn für die Stadt“, fand Volker Beisel (FDP). Er regte an, die Chance zu nutzen, vor Ort ausreichend Park & Ride-Plätze für die Berufspendler aus dem Odenwald auszuweisen, damit diese mit der parallel verlaufenden Stadtbahn in die Stadt gelangen könnten.

Lediglich Stadtrat Achim Weizel (ML/Freie Wähler) und Eberhard Will (Bürgerfraktion) lehnten die Vorlage ab. Die Mannheimer Liste sieht unter anderem die Verkehrssituation auf Franklin in Richtung Weinheim sowie die Zu- und Abfahrt von Spinelli ungelöst, und die Bürgerfraktion wolle ein Zeichen für mehr finanzielle Transparenz setzen, wie Eberhard Will betonte: „Wir hängen an mehreren Stellen von der Entscheidung ab, was das Land dazu gibt“, sprach Will neben der Bundesgartenschau die Sanierung des Nationaltheaters und die Situation am Klinikum an. Insgesamt lobte er aber den Planungsprozess. Das Ergebnis sei durchaus überzeugend.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.09.2018