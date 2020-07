Es soll „ein Ruck durch die Stadt gehen“

Mit einer „Emotionsoffensive“ will der neu gegründete Freundeskreis ab sofort für die Bundesgartenschau 2023 werben. „Emotional ist da noch Luft nach oben“, so Gerhard Mandel, der als Vorsitzender gewählt wurde. „Eine Bundesgartenschau ist etwas für den Kopf und den Bauch, der Bauch ist noch ein bisschen dünn, da kümmern wir uns jetzt darum“, sagte Mandel bei der Gründungsversammlung auf dem Spinelli-Gelände, wo 2023 das sommerlange Fest stattfinden soll.

Trotz Abstandsregel und Corona-Pandemie – 63 Leute sind an dem Abend in der U-Halle da. Man sieht viele bekannte Gesichter: Udo Dahmen, Chef der Popakademie, Capitol-Chef und SPD-Stadtrat Thorsten Riehle, der ehemalige Polizeipräsident Thomas Köber, der pensionierte Polizeidirektor Jürgen Dörr, SV Waldhof-Aufsichtsrat Markus Münch und einige Nachbarn aus Feudenheim oder Käfertal sind da.

Sprachrohr der Bürger

Kai Kemper, Geschäftsführer der Agentur Go7 und des Carstivals, übernimmt die Versammlungsleitung. Einige „Buga-Paten“, die sich schon seit 2011 ehrenamtlich für die Veranstaltung engagieren, sowie andere Personen, die sich beim Neujahrsempfang der Stadt im Januar 2020 im Rosengarten oder über die Internetseite informiert und angemeldet hatten, haben die Vereinsgründung vorbereitet sowie eine Satzung formuliert. Die wird zunächst diskutiert.

Der Jahresbeitrag von 23 Euro soll bewusst niedrig sein, denn das Ziel ist nicht in erster Linie, die Veranstaltung finanziell zu unterstützen. Vielmehr wolle man Sprachrohr der Bürger in Sachen Bundesgartenschau sein und umgekehrt bei den Bürgern für die Idee werben – aber stets bewusst unabhängig von der Betreibergesellschaft, erläutert Gerhard Mandel. Bis Januar 2019 war er Leiter von „Kurpfalz-Radio“ beim SWR, jetzt ist er im Ruhestand und einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt worden. Als seine Stellvertreterin fungiert Gertraud Frohburg, ehemalige Eventmanagerin der MVV und seit ihrer Pensionierung insbesondere für die Hospizbewegung engagiert. Sparkassenangestellter Marcel Becker ist Schatzmeister und Kristina Grötsch, die 27-jährige Projektmanagerin im Rosengarten, Schriftführerin des Vereins. „Ich will die Bundesgartenschau auch der jüngeren Generation näher bringen“, betont sie unter dem Beifall der 53 Gründungsmitglieder. Die Zahl der Beisitzer wird, weil sich so viele Interessenten melden, von vier auf sieben erhöht. Dennoch verpassen zwei Bewerber die nötige Stimmenzahl. Gewählt werden Gerda Brand, ehemalige Leiterin des Sport- und Bäderamtes, der Unternehmer Akin Erdem, der Betriebsrat Joachim Girr, der Unternehmer Clemens Gutmann, Thomas Kowalski, Vorstand der Sparkasse Rhein-Neckar Nord, Hans Schröder aus Feudenheim und Michael Schnellbach. Als Kassenprüfer fungieren Claudia Guckert (BW Bank) und der frühere Polizeipräsident Thomas Köber.

Ausstellungskonzept in Arbeit

Schon am Donnerstag soll der Notartermin zur Eintragung ins Vereinsregister sein, „dann wollen wir in die Offensive gehen“, kündigt Gerhard Mandel an. Ab September bieten die Freundeskreis-Mitglieder allen Mannheimer Vereinen an, zu Vorträgen zum Planungsstand zu ihnen zu kommen.

„Wir brauchen mehr Begeisterung, wir brauchen mehr Empathie für die Bundesgartenschau, da muss ein Ruck durch die Stadt gehen wie 1975“, so Mandel. „Aber das ist eine lohnende Aufgabe“, so der neue Vorsitzende. Die Veranstaltung 2023 werde „eine ganz andere Bundesgartenschau sein als bisher“, das wolle der Freundeskreis „in die Stadtgesellschaft und in die Region transportieren“.

Michael Schnellbach hält das für eine „ganz, ganz wichtige Aufgabe“. Der Geschäftsführer der Bundesgartenschaugesellschaft sieht die Vorbereitungen für die Veranstaltung, die am 14. April 2023 eröffnet werden soll, „auf gutem Weg“.

Das Ausstellungskonzept werde gerade mit der international renommierten Kreativagentur Northern Light erarbeitet. Mit ihren Hauptthemen Klimaschutz, Natur und Umwelt, erneuerbare Energien und nachhaltige Nahrungsmittelerzeugung werde Mannheim 2023 auf den beiden Geländen im Luisenpark und auf dem Spinelli-Areal bei einer erstmals CO2-neutralen Gartenschau „eine neue Vision für eine bessere Lebensqualität in Städten“ präsentieren. Es gehe „nicht nur darum, dass die Leute einen schönen Tag erleben, sondern dass sie etwas für sich und ihr Leben mitnehmen“.

