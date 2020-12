„Es war ein wirklich extrem angestaubter Laden“

Er kam 1990 als Abteilungsleiter, geht 30 Jahre später als Generaldirektor: Alfried Wieczorek hat aus den Reiss-Engelhorn-Museen das sehr renommierte, erfolgreiche Haus gemacht, das es heute ist. Im Gespräch blickt er zurück und verrät, was er in Zukunft macht. Von Peter W. Ragge

Haben sie schon angefangen, Ihr Büro zu räumen?

Alfried Wieczorek: Es ist bereits alles leer, ich bin komplett ’raus.

Was ist das für ein Gefühl, nach einer so langen Zeit?

Wieczorek: Ich hatte ja genügend Zeit, mich darauf vorzubereiten – im September 2018 haben wir den konkreten Zeitpunkt des Ruhestands festgelegt. Und es gibt noch genügend Dinge, die ich tun und das Museum weiter unterstützen werde.

Sie kamen 1990 ans Haus, welche Erinnerung haben Sie, wie war der erste Eindruck?

Wieczorek: Eine sehr schöne Erinnerung. . .. Ich kam von der Universität Heidelberg, hatte dort schon Kontakte zu Siemens geknüpft und von denen die Zusage, dass ich in Mannheim von ihnen einen Computer mit Drucker bekomme. Als die dann bei der Stadt anfragten, in welchem Büro sie das installieren sollten, fand das der damalige Leiter des städtischen Amtes für Datenverarbeitung eine Ungeheuerlichkeit, dass da ein kleines Würstchen wie ich einfach einen Computer bekommt. Schließlich war das damals noch nicht so verbreitet. Selbst meine damalige Chefin Karin von Welck hatte noch keinen Computer. Das Hin-und Her ging ein dreiviertel Jahr. Der damalige Oberbürgermeister Gerhard Widder, der sehr EDV-affin war, hat mir dann geholfen, die sture Verwaltung niederzuringen.

Und das Museum selbst. . .

Wieczorek: . . . war ein verstaubter, wirklich extrem angestaubter Laden. Das kann man nicht anders sagen. Viele waren nicht erfreut, dass ich komme, und dachten, so jemand muss bekämpft werden – das hat es ja auch später noch gegeben, dass nicht jedem gefällt, wenn etwas verändert wird und gut vorangeht.

Und Frau von Welck?

Wieczorek: Die bekam dann auch einen Computer. Sie war sehr aufgeschlossen für Änderungen, sie hat mich ja geholt, um Dinge aufzubauen, die es gar nicht gab, etwa die Abteilung für Ausstellungswesen. . .

. . . oder eine Öffentlichkeitsarbeit.

Wieczorek: In der Tat, das gab es alles vorher auch nicht.

Was war der Moment, in dem Sie merkten, dass das Museum sich wandeln kann?

Wieczorek: Als wir erfolgreich die ersten Ausstellungen gemacht haben, auch wenn sie zunächst keine Eigenproduktionen waren. Die erste Ägypten-Präsentation kam aus Hildesheim, dann hatten wir das Kunsthistorische Museum Wien da. Erst dann haben wir angefangen, eigene Ausstellungen zu entwickeln.

1998 wechselte Karin von Welck als Generalsekretärin zur Kulturstiftung der Länder. Nach ihrem Abschied tauchte ein Millionenloch beim Reiß-Museum auf, weil das Rechnungswesen „in weiten Teilen ungeordnet“ war, so die Gemeindeprüfungsanstalt damals.

Wieczorek: Ja, als ich die Nachfolge angetreten habe, musste ich erst einmal diese Schulden abbauen – fünf Millionen Mark damals. Es war ein ziemlicher Schlamassel. Zum Glück hatte ich damals bei einem meiner Projekte SAP-Mitgründer und Mäzen Klaus Tschira kennengelernt, der hat enorm geholfen. Dann ist es mir 2001 gelungen, Curt Engelhorn als großen Unterstützer zu gewinnen – es war fantastisch, ihn dafür zu begeistern, dass wir aus diesem Haus etwas machen können.

Was hat ihn überzeugt?

Wieczorek: Dass wir weg müssen vom Stadtmuseum, sondern das Haus weiterentwickeln müssen zu einem Zentrum wissenschaftlicher Arbeit. Mit der damit verbundenen Forschungsarbeit kann es dann gelingen, für große Ausstellungen internationale Leihgaben zu erhalten. So ist es ja auch gekommen – das war der Gordische Knoten. Es war ganz entscheidend, dass das geklappt hat.

Und er hat es finanziert?

Wieczorek: Er ist mit Begeisterung eingestiegen, ihn hat der Ansatz der wissenschaftlichen Arbeit fasziniert – daher die Gründung des Curt-Engelhorn-Zentrums. Seine Stiftung war entscheidend für den Ausbau. Nach und nach gab es weitere Zustiftungen, bis wir heute bei rund 25 Millionen Euro Kapital sind.

Hinzu kamen dann weitere Stifter.

Wieczorek: Ja, ich konnte Traudl Engelhorn gewinnen, die Brombeerenstiftung zu gründen mit inzwischen rund 30 Millionen Euro, und noch stärker ist die Bassermann-Kulturstiftung mit derzeit 40 Millionen Euro Stiftungskapital.

Und trotz der Erfolge wollten Sie zwischendurch mal gehen?

Wieczorek: Nein, eigentlich nicht. Aber ich hatte nur einen Fünf-Jahres-Vertrag, und die Stadt machte zunächst keine Anstalten, ihn zu verlängern. Daraufhin bekam ich eben Angebote. In der Tat wäre ich 2008 beinahe in Niedersachsen gelandet, als Präsident des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege. Im letzten Moment sind die Stifter aus allen Wolken gefallen und haben sich im Rathaus gemeldet und gesagt: Das geht gar nicht!

2009 wurden sie aber dann als Generaldirektor in Köln gehandelt.

Wieczorek: Ja, weil mir die Stadt Mannheim Versprechungen gemacht hat und Vereinbarungen getroffen wurden, die dann nicht eingehalten wurden. Erst nach einem klärenden Gespräch war es möglich, in Mannheim zu bleiben.

Es ging um mehr Geld?

Wieczorek: Ja, aber nicht nur. Der Unterschied zwischen meinen städtischen Bezügen nach Besoldungsgruppe A 16 und der Stelle nach B 3 wird von den Stiftungen draufgesattelt! Ich habe damals aber die Struktur durchgesetzt mit einem Generaldirektor und weiteren Direktoren, diese Stellen habe ich für die Kollegen herausgeholt, und insgesamt eine bessere Ausstattung des Hauses. Wir sind ja dann auch vom Land anerkannt worden – als gleichgestellt mit den Landesmuseen.

Wie fällt Ihre persönliche Bilanz jetzt nach all den Jahren aus?

Wieczorek: Ich bin stolz, dass ich etwas aus dem Lotterladen gemacht habe. Es gab weder eine vernünftige Depotstruktur noch eine vernünftige Museumsstruktur. Nun haben wir ein veritables Museum geschaffen, in dem die Erhaltung der Exponate für die nächsten Generationen gesichert ist. Wir hatten ja Depots, in die es reingeregnet hat, in denen Tierchen herumgekrochen sind. Nun sind wir gut aufgestellt, haben zudem die Sammlung vermehrt und sind zukunftsfähig organisiert.

Bringt die Corona-Pandemie einen Rückschlag?

Wieczorek: Wir haben alle großen Ausstellungsprojekte verschieben können – Eiszeit-Safari, Tutanchamun, Normannen. Ich freue mich, dass wir das geschafft haben. Man wird nach Corona natürlich wieder viele Menschen für die Museen gewinnen. Aber generell wandeln sich die Besucherstrukturen. Die Zeit der großen Sonderausstellungen ist vorbei. Deren Hauptkundschaft waren die Reisebusse, und die Leute lassen sich nicht mehr langfristig auf eine solche Reise ein, sie sind flexibler geworden, entscheiden individueller.

Gibt es etwas, was Sie bedauern, was Ihnen nicht gelungen ist?

Wieczorek: Gerne hätte ich noch eine schöne Ausstellung zum Königreich Burgund gemacht. Eigentlich ein traumhaftes Thema. Aber wir hatten schon zugesagt, mit unserem Team die Mainzer bei ihrer Ausstellung zu den Kaisern zu unterstützen.

Mit der Entscheidung zu Ihrer Nachfolge sind sie zufrieden?

Wieczorek: Ja, absolut. Es gab zwei gute Bewerbungen, einer hat zurückgezogen, und ich bin froh, dass wir das ganz große Glück gehabt haben, jetzt diese Lösung zu finden.

Und was machen Sie im Ruhestand?

Wieczorek: Es wird ein Unruhestand, kein Ruhestand. Ich bin auf Lebenszeit Vorstandsvorsitzender der Bassermann-Kulturstiftung. Ich bleibe auch Beiratsvorsitzender der Stiftungmuseen und bin noch Präsident des Deutschen Verbands für Archäologie. Für diese Aufgaben habe ich ein tolles, kompetentes Team mit drei Mitarbeitern. Zudem werde ich mein ehrenamtliches Engagement für die Evangelische Kirche ausweiten und ich trete bei der Landtagswahl im März im Mannheimer Süden für die CDU an. Ich werde also sicher nicht im Feinripp-Unterhemd im Garten sitzen, sicher nicht!

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.12.2020