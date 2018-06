Anzeige

Mit Hilfe von außen

Heute, im Sommer 2018, ist Frank „clean“ und keine große Nummer mehr. Vor einigen Monaten hat er es geschafft, sein Leben wieder in geordnete Bahnen zu lenken. Mitgeholfen hat dabei der Drogenverein Mannheim (DVM), der am heutigen Dienstag anlässlich des Internationalen Tag gegen Drogenmissbrauchs zum Aktionstag nach K 3, 11-14 einlädt. Die Hilfe des Drogenvereins, ein Gefängnisaufenthalt mit Therapie und die anschließende ambulante Entgiftung haben den Teufelskreis schließlich durchbrochen. „Das hat aber nur geklappt, weil ich es unbedingt gewollt habe. Weil ich es den Menschen schuldig war, die immer zu mir gehalten haben“, sagt Frank im Hinblick auf seine Familie. „Ich habe in dieser Zeit sehr viel geweint. Da hatte sich einiges aufgestaut.“ Und weiter: „Ich denke, wenn ich damals den Absprung nicht geschafft hätte, wäre ich mit dem Auto gegen den nächsten Baum gefahren und hätte mich umgebracht. Es war fünf Minuten vor Zwölf.“

Heute stärken ihm seine Frau und sein Baby den Rücken. Er hat Struktur in seinem Alltag, macht Sport und hat einen sicheren Job. Ausschweifende Partys an den Wochenenden? Die gehören der Vergangenheit an.

Doch 20 Jahre intensiver Drogenkonsum sind nicht spurlos an Frank vorübergegangen. Depressionen, Schlafstörungen und Verwirrtheit sind nur die psychischen Folgeschäden. Leber, Lunge und das Nervensystem haben Schädigungen erlitten. Das Immunsystem ist geschwächt. Und: Speed und Ecstasy haben nachweislich zu Veränderungen im Magen-Darm-Trakt geführt. Nur ein komplizierter medizinischer Eingriff konnte Franks Leben retten. Der Körper ist übersät von Operationsnarben. Häufige Verletzungen an Sehnen, Muskeln und Knochen machen deutlich, wie sehr sein Körper angegriffen wurde.

Doch warum der Griff zu Speed, Ecstasy und Co.? „Mein Elternhaus war nicht besser und schlechter als das von vielen anderen. Ich war damals einfach neugierig, fand es klasse, dass mich meine älteren Freunde toll fanden. Die Drogen waren für mich später auch Stressbewältigung. Unter der Woche wurde hart gearbeitet und am Wochenende gefeiert bis zum Abwinken.“

Viele Gründe für die Sucht

Philip Gerber, Sozialarbeiter und Geschäftsführer der DVM, bestätigt die Aussage des Aussteigers. „Die Gründe für Drogensucht sind multifaktoriell, also bestimmt durch viele Einflüsse. Wie leicht komme ich an Drogen ran? Wie sind sie verfügbar? In welchen Kreisen bewege ich mich? Hatte ich traumatische Erlebnisse in der Kindheit.“ Die Antworten auf diese Fragen können, müssen aber nicht der Grund für einen Einstieg in die Drogen sein. Am Ende komme es immer auf den Einzelnen selbst drauf an.

Franks Botschaft jedenfalls an junge Menschen lautet: „Hört meine Geschichte und entscheidet selbst, wie ihr Leben wollt. Ob es das wirklich wert ist.“ Und an alle, die Drogen konsumieren: „Lasst euch helfen. Wenn ihr es unbedingt wollt, dann gelingt der Ausstieg.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.06.2018