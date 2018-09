„Es war für uns nicht Krieg, nicht Angst“

Die Nacht vom 5. auf den 6. September 1943, als Mannheim und Ludwigshafen durch britische Bombenabwürfe weitgehend zerstört wurden, hat Joachim Mayer als Beobachter auf dem Dach der Feudenheimschule verbracht – aber an Angst erinnert sich der damals 15-Jährige nicht. Eher an Abenteuer.

Joachim Mayer, gerade 15 Jahre jung, ist seinerzeit Flakhelfer – wie man im Volksmund jene Jugendlichen im Zweiten Weltkrieg nennt, die in der Heimat zur Unterstützung an Flugabwehrkanonen (Flak) eingesetzt werden. Offiziell heißt es „Luftwaffenhelfer“. Im Februar 1943 hat Reichspropagandaminister Joseph Goebbels den „Totalen Krieg“ proklamiert – unter dem Eindruck der Ereignisse im russischen Stalingrad, wo die Truppen der Deutschen Wehrmacht eingekesselt und überwältigt worden waren. Spätestens danach sind den Nazis alle Mittel recht, auch der Einsatz und damit die Gefährdung von Kindern.

Die ganze Klasse von Joachim Mayer, der damals das Bunsengymnasium in Heidelberg besucht, wird eingezogen. Sie werden nach Feudenheim abgeordnet und im Saal vom dortigen Badischen Hof untergebracht, in dreistöckigen Betten. Die Lehrer kommen tagsüber mit der OEG aus Heidelberg, sollen – wenn kein Alarm ist – in der Stellung der Luftwaffen-Batterie weiter notdürftig Unterricht halten. „Verrückte Zeit“, seufzt Mayer, wenn er daran denkt.

Brennendes Mannheim gesehen

Eigentlich befindet sich die Batterie auf – damals – freiem Feld, wo heute die Bebauung am Carolus-Vocke-Ring ist. „Acht-Acht“ nennt Mayer die Geschütze, noch im damaligen Jargon – sprich es handelt sich um Kanonen mit einem Kaliber, also einem Innendurchmesser des Rohrs, von 88 Millimetern. Sie sind seinerzeit die Hauptwaffe der Luftverteidigung. Pro Geschütz gibt es einen Unteroffizier als Kommandanten, zudem acht Richt- oder Munitionskanoniere als Bedienungsmannschaft – alles Schüler oder russische Kriegsgefangene. Denen kommt die gefährliche Aufgabe zu, die über neun Kilo schweren Granaten aus den Munitionsbunkern herbeizuschleppen.

In jener Nacht aber sitzt Mayer nicht am Geschütz, sondern wird als Beobachter eingesetzt – auf dem Dach der Feudenheimschule. Da gibt es eine kleine Plattform, man hat gute Sicht in den Himmel und Richtung Mannheim. Per Feldtelefon sollen er und seine Kameraden ihre Beobachtungen den Vorgesetzten melden. „Aber das hat auch nichts mehr gebracht“, so Mayer, denn die Katastrophe ist aus der Ferne deutlich sichtbar. „Man hat weithin gesehen, wie die ganze Stadt in die Luft fliegt, wie alles brennt, rot ist“, weiß Mayer noch: „Ganz Mannheim hat gebrannt, wir konnten nur zugucken!“

Als er am nächsten Morgen in die Stellung seiner Batterie zurückkommt, erfährt er, dass die „einfach drauflosgeballert“ haben. „Die Rohre waren heiß, haben noch geglüht, es war keine Munition mehr da“, weiß er noch. Über Feudenheim selbst fliegen in jener Nacht indes kaum britische Flugzeuge, der Stadtteil erhält da nach seiner Erinnerung keinen Treffer. In Mannheim dagegen habe es noch sehr lange gebrannt.

Seine Einheit wird anschließend verlegt. Zunächst geht es kurz in die Pfalz, zum Schutz der BASF. Dann werden mehrere Batterien zusammengezogen, in den Bereich des heutigen Maimarktgeländes. 36 Geschütze sind da nun stationiert, in der Nähe zudem Scheinwerferbatterien – jene Einheiten, die nachts mit ihren starken Lichtkegeln den Himmel absuchen, um feindliche Flugzeuge zu entdecken und besser treffen zu können. „Da waren Mädels als Helfer. Tagsüber, wenn kein Alarm war, haben wir uns getroffen, auf freiem Feld“, denkt Mayer zurück. Angst, nein, Angst habe er nie empfunden, auch in Kampfsituationen nicht, schüttelt er mit dem Kopf: „Es war für uns nicht Krieg, nicht Angst, sondern Abenteuer“, schildert er seine damaligen Eindrücke. „Alles irgendwie irre, wenn man heute daran denkt, aber es war halt so“, sagt Mayer.

Sogar ein Verwundetenabzeichen wird ihm verliehen – in Bronze, die niedrigste Stufe. Bei einem späteren Angriff auf Mannheim, 1944, fallen Bomben auch in der Nähe seiner Geschützstellung. Die ist zwar mit Mauern und Wällen aus Erde umgeben, „aber ringsum waren Rübenacker, und die Rüben sind in die Luft geflogen, mir eine direkt ins Kreuz“, erzählt Mayer: „Ich war ohnmächtig, hatte einen Hörsturz, wurde ins Lazarett ins Ilvesheimer Schloss gebracht“ – aber drei Schulkameraden kamen an dem Tag ums Leben: „Die liegen auf dem Heidelberger Ehrenfriedhof, da gehe ich an jedem Volkstrauertag hin“, so Mayer: „Die wurden nur 15 Jahre alt, unvorstellbar!“

Das „Flak-Kampfabzeichen“ hat er auch – angeblich weil seine Batterie acht Flugzeuge abgeschossen hat. „Genau wissen wir das nicht, eigentlich sind die zu hoch geflogen.“ Ob die Jugendlichen überhaupt getroffen haben – sie haben es nie erfahren. Als ein britischer Bomber abstürzt und der Pilot in der Nähe mit dem Fallschirm landet, probieren die Flakhelfer ihr Schulenglisch aus, fragen „Hello, how are you?“ Die Lehrer hätten entsetzt reagiert, dass sie mit dem Feind reden, und sie gemeldet – Konsequenzen indes bleiben aus: „Man hat uns halt gebraucht“, ahnt Mayer lapidar.

