„Es war plötzlich eine Leere entstanden“ Heimleiterin

Yuliya Kostiv (40):

„Am Anfang der Pandemie war es besonder schwer für mich. Wir sind hier eigentlich ein sehr lebendiges Haus. Hier ist immer was los, viele Gäste, viel Unterhaltungsprogramm, die Menschen begegnen sich wohnbereichsübergreifend. Und auf einmal musste ich das alles, was uns eigentlich ausmacht, reduzieren und dann sogar ganz einstellen. Plötzlich waren Türen geschlossen, die Bewohner voneinander getrennt, und dann musste ich noch für das Personal eine neue Struktur einführen und die Schichten ändern.

Das war hart, für mich und für alle Beteiligten. Natürlich musste ich mir in der Zeit einige Kommentare anhören, und es gab erheblichen Erklärungsbedarf an vielen Stellen. Im Nachhinein kann ich allerdings sagen, dass ich dankbar bin, wie wir das hier geschafft haben. Es gab des Öfteren in Tränen aufgelöste Angehörige und auch Bewohner. Das ist eine natürliche Reaktion, denn es war plötzlich eine Leere entstanden, die wir Tag für Tag versucht haben zu füllen.

Ich hatte am Anfang große Angst davor, Bewohner isolieren zu müssen, gerade solche, die aufgrund ihrer Demenz die Lage nicht mehr nachvollziehen können. Als dann aber tatsächlich eine Mitarbeiterin erkrankte und genau dieser Fall eintrat, hat es sehr gut funktioniert. Auch ich musste in häusliche Quarantäne und das Team von zuhause leiten, aber wir haben das gemeinsam wirklich gut hingekriegt. Im Übrigen auch, weil wir sehr eng und sehr gut mit dem Gesundheitsamt zusammengearbeitet haben. Ich konnte dort zu jeder Zeit jemanden erreichen, das war für mich unheimlich beruhigend.

Dennoch bin ich froh, dass die strenge Zeit vorbei ist und die Bewohner wieder ihre Angehörigen sehen dürfen. Es sind immer noch erschwerte Bedingungen, aber ein Schritt nach vorne. Und wenn Sie mich fragen, was ich mir wünsche, kann ich nur sagen: Normalität!“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.06.2020