„Es wird ein ganz, ganz großes Loch reißen in der Region“

Sie hat schon von den Eltern am Küchentisch nichts anderes gehört als „Maimarkt“. Seit 1997, nach dem Tod ihres Vaters Kurt Langer, ist Stephany Goschmann Geschäftsführerin der Mannheimer Ausstellungsgesellschaft (MAG). Nun muss sie, erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg, über eine Absage der Großveranstaltung reden. „Ich könnte heulen“, seufzt sie zunächst nur. Doch dann ist klar: Den 407. Mannheimer Maimarkt wird es nicht geben.

Offiziell abgesagt hat sie ihn nicht. Aber sie muss davon ausgehen, dass nach einer Verordnung des Landes kein Maimarkt mehr zulässig ist. Schließlich kündigt der Stuttgarter Gesundheitsminister Manne Lucha am Nachmittag an, auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes Großveranstaltungen mit über 1000 Teilnehmern zu verbieten. Während Bayern das bis zum Ende der Osterferien (einschließlich 19. April) befristet hat, gilt das in Baden-Württemberg „unbefristet, bis auf Weiteres“, so eine Sprecherin von Lucha gegenüber dieser Redaktion.

„Wir rechnen mit einer entsprechenden Verfügung“, so Goschmann daher. Sie und ihr Team hätten mit Vertretern der Stadt seit Tagen überlegt, mit welchen Maßnahmen man den Maimarkt retten könne. Am Dienstag tagt dann über viele Stunden der Verwaltungsstab der Stadt, erörtert auch zahlreiche Großveranstaltungen. Dazwischen erhält nur der Deutsch-Amerikanische Frauenarbeitskreis (DAFAK) einen Anruf aus dem Rathaus, dass sein Benefizkonzert am Sonntag im Baumhain nicht stattfinden darf – weil der Raum zu eng ist, um das Publikum mit weitem Abstand zu setzen, und kein Frischluftgebläse hat.

Aber was wird mit der „TimeWarp“, eine riesige Technoparty Anfang April in der Maimarkthalle mit zuletzt 20 000, auch internationalen Besuchern? Keiner kann sich vorstellen, dass sie stattfindet, aber noch werden Tickets verkauft. Und was ist mit Maimarkt, Maimess und vielen anderen Traditionsterminen?

Eine Sprecherin der Stadt weigert sich, Anfragen zu einzelnen Events zu beantworten. „Wir sprechen erst mit den Veranstaltern“, sagt sie. Man werde „einzelfallbezogen entsprechend der aktuellen Empfehlungen prüfen“ und „unter Beachtung der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit“ sowie der Kriterien des Robert-Koch-Instituts je nach Zusammensetzung der Teilnehmer, Art und Ort der Veranstaltung. Später wird nachgeschoben, dass die Stadt alle Veranstaltungen über 1000 Teilnehmer „in der Regel“ absagen wolle.

Am späten Nachmittag ändert sich dann die Lage, als Stuttgart eine verbindliche Verordnung dazu ankündigt. Das hätten sich die Kommunen gewünscht, erklärt Oberbürgermeister Peter Kurz ausdrücklich auch als Präsident des baden-württembergischen Städtetags: „Rechtssicherheit und Einheitlichkeit des Vorgehens sind für diese weitreichenden Eingriffe notwendig.“ Denn gerade Kurz wollte nicht der OB sein, der erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg auf eigene Verantwortung einen Maimarkt absagt – zumal sich ja immer Haftungs- und Kostenfragen stellen.

„Ich bin froh, dass jetzt von der Politik eine klare Regelung kommt“, reagiert Goschmann: „Es wird etwas fehlen – die Umsätze werden fehlen, den Besuchern werden die Informationen fehlen, es wird den Menschen etwas fehlen, es wird ein ganz, ganz großes Loch reißen in der Region“, sagt Goschmann traurig. Die Idee, den Maimarkt auf September zu verschieben, sei wegen der erforderlichen Vorlaufzeiten „Illusion“. Auch das Maimarkt-Reitturnier lasse sich nicht losgelöst von der eigentlichen Veranstaltung durchführen. Das bestätigt „sehr, sehr traurig“ Reitervereinspräsident Peter Hofmann: „Man muss der Situation Tribut zollen – schweren Herzens.“

Geht man allein nach den Geschäftsbedingungen des Fachverbands Messe und Ausstellungen, könnte die Ausstellungsgesellschaft bei einer Absage mehr als sechs Wochen vor der Veranstaltung dennoch 25 Prozent der Standmiete kassieren, bei einer Absage weniger als sechs Wochen vor dem Termin sogar 50 Prozent. Das haben alle Aussteller unterschrieben und 50 Prozent auch schon gezahlt. Das muss aber nicht bedeuten, dass die Regel so angewendet wird. „Wir werden uns intensiv mit der Rechtslage auseinandersetzen, sehr genau überlegen und viele, viele Gespräche führen, um den Schaden für alle möglichst zu minimieren“, so Goschmann.

