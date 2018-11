„Es wird zu wenig über Armut diskutiert“

Mehr und mehr Kinder leiden unter Armut – und das obwohl die Wirtschaft wächst und die Arbeitslosenquote in Deutschland so niedrig wie seit Jahrzehnten nicht mehr ist. Einmal im Jahr stehen genau diese Kinder im Fokus: In der Mannheimer Kindervesperkirche bekommen sie vom 3. bis zum 16. Dezember täglich eine warme Mahlzeit und können im Anschluss an einem bunten Programm teilnehmen. Die Kinder

...