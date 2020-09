„Es zeigt uns, dass wir wahrgenommen werden“

Eine intensivere Unterstützung sei ehrenamtlich kaum zu erreichen, heißt es in der Urkunde. Mehr noch: Rock your Life „leistet einen hervorragenden Beitrag für die Bildung Jugendlicher in Mannheim“. Der Verein vermittelt studentische Mentoren an bildungsbenachteiligte Schüler. Für dieses Engagement wurde der Mannheimer Ableger der in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden aktiven Initiative am Dienstagabend mit dem Preis für Kinder- und Jugendförderung des Lions Clubs Mannheim Rhein-Neckar ausgezeichnet. Die Preisvergabe fand im Leonardo Hotel in N 6 im Kreis von etwa 20 Teilnehmern statt. Stellvertretend für RYL nahmen die Studentinnen Jana Zalonis (28) und Lea Zurwesten (23) aus dem Organisationsteam die mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung entgegen.

Für mehr Bildungsgerechtigkeit

„In puncto Bildungsgerechtigkeit hat Deutschland viel nachzuholen“, erklärte Lions-Club-Präsident Jan Tänzler. Dass Rock your Life in diesem Bereich aktiv sei, sei ausschlaggebend dafür gewesen, dass die Jury den Verein aus vielen guten Initiativen in Mannheim ausgewählt habe. Rock your Life habe das Ziel, die „Schnittstelle zwischen Schule und Beruf nicht nur eine Schnittstelle, sondern eine gute Nahtstelle“ sein zu lassen, ergänzte Peter Myrczik, der mit der Organisation des Kinder- und Jugendpreises betraut ist.

„Der Bildungserfolg von Kindern in Deutschland ist noch immer eng an die soziale Herkunft gekoppelt“, sagte Bürgermeister Dirk Grunert. Dabei lobte er das Engagement des Lions Clubs Mannheim Rhein-Neckar, der einen deutlichen Schwerpunkt auf der Bildungsgerechtigkeit in Mannheim habe. „Als Stadtverwaltung dürfen wir uns glücklich schätzen über solch innovative Projekte an unseren Schulen“, dankte er Jana Zalonis und Lea Zurwesten stellvertretend für RYL. Mit ihrer Initiative seien sie „ein gelebtes Beispiel für die gesellschaftlichen Bestrebungen zu mehr Bildungsgerechtigkeit und besseren Aufstiegsmöglichkeiten für benachteiligte Jugendliche in unserer Stadt“.

„Wir fühlen uns sehr geehrt“, sagte Jana Zalonis, „es zeigt uns, dass wir wahrgenommen werden.“ Der Preis sei nicht nur eine finanzielle Unterstützung, sondern auch eine Anerkennung ihrer ehrenamtlichen Arbeit. RYL veranstaltet auch professionelle Trainings für die Schüler und ihre Mentoren. Doch auch die persönliche Beziehung zwischen Mentor und Mentee sei wichtig, erklärte Lea Zurwesten. Und Zalonis, die selbst Mentorin ist, ergänzte: „Wir sind Freunde, er ist ein wichtiger Mensch für mich.“

