Essbares Besteck gewinnt

13 Bewerbungen gab es zum Umweltpreis der Stadt – gesucht wurden neue Ideen zur Vermeidung von Plastikabfällen. Den ersten Platz haben nach Überzeugung der Jury gleich zwei gute Ideen verdient: Das Mannheimer Startup „Frenvi UG“ vertreibt nach dem Motto „Keks statt Plastik“ essbares Besteck und bietet so eine Lösung für das im Juli 2021 kommende Verbot von Einwegplastikgeschirr. Ein „überzeugendes System“ reichte auch die „Moahna GmbH“ ein, die nachhaltige Reinigungsmittel als Granulat und Refills (Nachfüllung) in Glasflaschen anbietet, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. So werden Verpackungsmaterialien aus Plastik eingespart.

Von Unverpacktem bis Masken

Den zweiten Platz belegt „Eddie´s Verpackungsfrei Einkaufen“. Seit knapp drei Jahren können Kunden dort unverpackt einkaufen und die Ware in mitgebrachten Behältern transportieren. Den dritten Platz teilen sich zwei weitere Unternehmen: „Sofalich fairtrade fashion“ hat unter dem Motto „Zero Waste (deutsch: Null Abfall“ das Druckverfahren im Unternehmen umgestellt und reduziert dadurch den Verbrauch von kunststoffbeschichteten Transferpapieren. Ein weiterer dritter Platz ging an die „myfacelite UG“, die in der Corona-Pandemie mit ihren nachhaltigen Schutzmasken mit „integriertem Hochleistungsfilter auf einen aktuellen Bedarf treffen“, so die Stadt.

Coronabedingt fand die Verleihung der Preise in einem reduziertem Rahmen statt. Dabei zeichneten Bürgermeisterin Felicitas Kubala und Eigenbetriebsleiterin Alexandra Kriegel vom Stadtraumservice die fünf Hauptpreisträger aus. Zudem gab es einen Livestream. Die Projekte zeigten, wie viel Potenzial und Engagement in Mannheim für eine nachhaltige Plastikvermeidung vorhanden sei, so Kubala. „Diese Initiativen wird die Stadt in einer eigenen Strategie bündeln und fortführen. Die Teilnehmenden haben mit ihren wertvollen Beiträgen konkrete Lösungen für einen verbesserten Klima- und Umweltschutz vorgestellt, was mich sehr freut“, so Kubala. red

