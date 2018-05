Etwas Löw, etwas Magath - und alles richtig schnell

Vier Spieler der Erfolgsmannschaft beim Training (v. l.): René Reiland, Josef Londero, Felix Heller und Torsten Walker. © Tröster

Tischfußball - viele von uns haben es schon gespielt. Die einen können nur wild an den Kurbeln drehen, andere dagegen haben schon etwas mehr drauf, täuschen an oder legen den Ball von einer Figur zur anderen rüber, ehe sie schießen. Aber selbst solche Kneipen-Könige sind von René Reiland, Torsten Walker und Josef Londero noch so weit entfernt wie ein Kreisliga-Kicker von Mario Götze. Die drei

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4183 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.01.2015