EU Code Week: Technoseum bietet Programmier-Workshops an

Mannheim.Während der EU Code Week vom 19. und 24. Oktober bieten der Softwarekonzern SAP und das Technoseum gemeinsame Programmier-Workshops an. Teilnehmer können hier etwa Figuren am PC entwerfen, Programmiersprachen lernen, kleine Roboter bedienen und Animationsfilmchen entwickeln. Die Workshops werden von SAP gefördert und sind deshalb kostenlos. Da die Plätze begrenzt sind, wird um Anmeldung unter 0621 42 98 839 oder per Mail an paedagogik@technoseum.de gebeten. Weitere Infos auf der Programmseite.

Die EU Code Week lässt das Technoseum schließlich mit einem Aktionstag ausklingen: Am Sonntag, 25. Oktober, kommen Angebote von mehrere renommierte Bildungs- und Forschungsinstitutionen im Technoseum zusammen. Auch hier werden unterschiedliche kostenfreie Coding-Workshops angeboten, an denen man teilweise auch von Zuhause aus teilnehmen kann. Dazu einfach am 25.10. auf https://meet-and-code.org/ unter "Mannheim" schauen.

