EU-Schutz für wertvolle Naturgebiete

Ein besonders wertvolles Naturschutzgebiet stellt die Mannheimer Reißinsel dar – sie wurde deshalb im Rahmen des sogenannten „Natura 2000“-Programms der Europäischen Union (EU) in den vergangenen Jahren wissenschaftlich genauer unter die Lupe genommen. Ergebnisse und Bewertungen legt das zuständige Regierungspräsidium Karlsruhe in einem Managementplan vor. Dieser Plan, so die Karlsruher Behörde, liegt nun im Entwurf vor und kann von Montag, 13. Juli, bis einschließlich Montag, 17. August, öffentlich eingesehen werden.

Im Managementplan werden Lebensräume sowie Tier- und Pflanzenarten erfasst, die von europäischer Bedeutung sind. Für jeden dieser Lebensräume und jede Art werden Ziele formuliert und Maßnahmen vorgeschlagen. Sie dienen dazu, die besonderen Lebensräume und Lebensstätten in ihrer Größe und Qualität zu erhalten sowie deren Entwicklung zu unterstützen.

Seltene Vogelarten

Die gesammelten Informationen über die Reißinsel, Teile weiterer Natur- und Landschaftsschutzgebiete auf Mannheimer Gemarkung sowie südlich von Mannheim angrenzende Grünbereiche bis Philippsburg sind in einem Textteil sowie auf 53 Karten dargestellt und beschrieben. Verzeichnet wurden unter anderem 26 Tier- sowie 62 Vogelarten, die unter besonderem Schutz stehen.

Von Mitte Mai bis Mitte Juni 2020 wurde der Entwurf des Managementplans mit einem Gremium aus Interessenvertretern der Gemeinden, Verbände und Behörden virtuell beraten und diskutiert. Nun kann er während der ortsüblichen Öffnungszeiten im Beratungszentrum Bauen und Umwelt der Stadt Mannheim, Erdgeschoss des Collini-Centers, Collinistraße 1, eingesehen werden. Zusätzlich sind während der Offenlage Online-Zugriffe auf die Unterlagen möglich. lang

© Mannheimer Morgen, Freitag, 10.07.2020