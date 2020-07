Eugen-Neter-Schule will sicheren Schulweg

Mannheimer-Blumenau.Mit einem lauten Klingel-Konzert setzt sich die Gruppe am Tor der Eugen-Neter-Schule in Bewegung Richtung Blumenau: Rund 150 Schüler, Lehrer, Eltern und Freunde der Schule wollen mit ihrer Fahrrad-Demonstration an diesem Morgen ein Zeichen setzen. Sie fordern, dass der Rad- und Fußweg zu ihrem Schulhaus im Alten Frankfurter Weg endlich umgesetzt wird.

Die Radfahrer im Mannheimer Norden

...