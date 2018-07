Europäische Rektoren für Kooperation

Anzeige

Während Europa und die Europäische Union derzeit gegen nationale Alleingänge kämpfen und um einen gemeinsamen Kurs ringen müssen, will die Universität Mannheim ein ganz anderes Zeichen setzen. Auf Initiative des Rektors Ernst-Ludwig von Thadden sind gestern die Rektoren von zwölf führenden europäischen Universitäten in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften im Schloss zusammengekommen. Titel des zweitägigen Treffens in Mannheim: „Allianz gegen ein gespaltenes Europa“.

Die Hochschulchefs beraten heute weiter, an den beiden Tagen diskutieren sie die Entwicklung des europäischen Hochschulraums und sondieren Kooperationsmöglichkeiten. Regelmäßige Strategiegespräche, uneingeschränkte Mobilität zwischen den Hochschulen für Studierende und Wissenschaftler, Forschungskooperationen bis hin zu einer gemeinsamen Stimme zur europäischen Hochschulpolitik – unter den Rektoren sei vieles vorstellbar, schreibt die Universität Mannheim in einer Mitteilung. Heute soll es besonders darum gehen, wie eine neue Zusammenarbeit umgesetzt werden kann.

„Klares Zeichen setzen“

„Dieses Strategietreffen ist in seiner Dimension etwas sehr Außergewöhnliches und daher auch noch ergebnisoffen. Alle Beteiligten wünschen sich vor allem eins – eine belebte Diskussion darüber, wie die Zusammenarbeit der Universitäten in Europa in Zukunft aussehen wird“, sagt Ernst-Ludwig von Thadden. „Und wir möchten ein klares Zeichen setzen, gegen ein gespaltenes Europa.“