Europapolitiker Radtke zu Gast

Dennis Radtke (CDU), Abgeordneter im Europäischen Parlament, ist am Mittwoch, den 12. September, um 19.30 Uhr Gast bei der von der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft Mannheim organisierten Veranstaltung „Warum die CDU nie nur eine konservative Partei war“. Der Vortrag mit einer anschließenden Diskussion findet im Haus der Jugend in C 2, 16-18, statt.

Der Veranstalter bittet darum, dass sich Interessierte vorab telefonisch unter 0173/5330896 bei Christian Hötting anmelden. Ebenso ist eine Anmeldung per Mail an christian.hoetting@gmx.de oder postalisch an Christian Hötting, Wasserwerkstraße 204, 68309 Mannheim möglich. red

