Europawahl Mannheim: Die Auszählung live verfolgen

Mit dem Schließen der Wahllokale hat die Auszählung der Europawahl in Mannheim begonnen. In unserer Karte können Sie jeweils den aktuellen Stand abrufen - wir weisen in jedem Stadtbezirk aus, wieviele der Wahlbezirke ausgezählt sind.

Bei den Ergebnissen handelt es sich um keine Hochrechnungen, sondern um Teilergebnisse. Die Stimmenverteilung kann sich also im Laufe der Auszählung noch stark verändern.

Um das aktuellste Ergebnis zu erhalten, können Sie den Artikel hier aktualisieren.

Bei der vergangenen Europawahl 2014 hatte die SPD in Mannheim mit 30,1 Prozent die meisten Stimmen geholt, gefolgt von der CDU mit 28,2 und den Grünen mit 14,2 Prozent. Die AfD kam auf 9,7 Prozent, die Linke auf 5,9 und die FDP auf 4 Prozent. Die Wahlbeteiligung hatte bei 44,1 Prozent gelegen.