Evangelische Seelsorge im Krankenhaus sichern

Mannheim.Unter dem Dach der landeskirchlichen Stiftungen hat die Dorothee-Stiftung ihre Arbeit aufgenommen: Bei einer Feierstunde in der Kapelle des Theresienkrankenhauses (TKH) dankten Kirchenrätin Sabine Kast-Streib, der Ärztliche Direktor des TKH und der St. Hedwig-Klinik Markus Haass und Dekan Ralph Hartmann der Initiatorin: Mit einem Startkapital von 100 000 Euro hat Pfarrerin Evelyn Brusche die Stiftung ermöglicht.

Gutes zurückgeben

Sie wolle etwas von dem zurückgeben, was sie an Gutem erfahren habe in ihrem Leben, sagte Pfarrerin Evelyn Brusche bei der Auftaktveranstaltung vor zahlreichen Gästen aus Kirche und Klinik. Daher hat die Klinikseelsorgerin aus Leidenschaft, die seit 2010 am Theresienkrankenhaus und an der St. Hedwigs-Klinik wirkt, diese Stiftung initiiert. Mit dem Motto „Zuhören. Trösten. Hoffnung wecken“ trägt sie dazu bei, die evangelische Klinikseelsorge in Mannheim und besonders an diesen beiden Häusern zu sichern.

„Unser Leben ist ein Geschenk Gottes“, so Pfarrerin Brusche, „das Leben ist dafür da, dass wir uns mit all unseren Gaben einsetzen für Gott und das Leben“. Daher ist Dorothee als Namensgeberin Ausdruck dieses Anliegens. „Dorothee“ bedeutet Geschenk von Gott oder an Gott. Evelyn Brusche hat das ganz existenziell erfahren: Denn ihre eigene Geburt hatten seinerzeit Mutter und Tochter nur knapp überlebt. „Dass ich lebe, erlebe ich täglich als ein Geschenk Gottes“, so die 62-Jährige. Aus dem Norden stammend, wurde ihr vor einigen Jahren in mütterlicher Linie ein denkmalgeschützter Bauernhof mit Ländereien zu eigen, um den sie sich von ihrem Mannheimer Lebensmittelpunkt aus jedoch nicht gut kümmern konnte. „Mein Herz schlägt schon lange für die Klinikseelsorge“, berichtet Brusche, „daher habe ich einen Teil dieser Erbschaft für die Stiftung genutzt.“