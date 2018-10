Ex-Bewohner weckt Erinnerungen

„Es war eine schöne Zeit, die beste Zeit in meinem Leben.“ Das sagt Stanley Reams, der von 2009 bis 2012 auf dem Franklin-Areal in Käfertal stationiert war. Im Rahmen des Geschichtsprojekts „Zeitstrom“ der MWS Projektentwicklungsgesellschaft führte er als einer von zwei Zeitzeugen über die ehemalige US-Siedlung – Reams war einer der letzten amerikanischen Bewohner auf Franklin. Ihm zur Seite stand bei der Führung Christine Müller, die frühere Präsidentin des Deutsch-Amerikanischen Frauenarbeitskreises.

Mehr als 60 Teilnehmer erkundeten gemeinsam mit den Zeitzeugen und MWSP-Mitarbeiterin Jessica Blöcher die Konversionsfläche. Dabei verrieten die Zeitzeugen – auf Deutsch und auf Englisch – so einiges, was die Besucher noch nicht wussten. Durch die Erzählungen von Reams und Müller erwachte die ehemals größte amerikanische Wohnsiedlung auf deutschem Boden erneut zum Leben.

Grundschule geplant

In der Elementary School – also der Grundschule – waren in den 1970er Jahren bis zu 2000 Kinder, berichtete Müller. Gern erinnert sich Stanley Reams an die Lebendigkeit auf Franklin durch die Jungen und Mädchen: „Es war ein Vergnügen, all die vielen glücklichen Kinder auf dem Gelände spielen zu sehen.“ Im nächsten Jahr soll in der ehemaligen Elementary School für zwei Jahre eine provisorische Grundschule eröffnet werden, erklärte Blöcher.

Reams gab auch einen Einblick in den typischen Alltag eines Soldaten auf Franklin: „Um 4.30 Uhr war Wecken, um 5 Uhr startete der Sechs-Kilometer-Lauf und nach dem Frühstück begann der Acht-Stunden-Tag.“ In der ehemaligen Funari-Kaserne war die Verwaltung untergebracht. Heute ist dort der Sitz der Projektgesellschaft. Treffpunkt aller Soldaten und ihrer Familien – egal, ob katholisch, evangelisch oder muslimisch, schwarz oder weiß – war die Kirche. „Hier wurde vorgelebt, was heute in ganz Mannheim gelebt wird“, so Müller. Das Gebäude – es steht nicht unter Denkmalschutz – soll als Treffpunkt für die künftig 9000 Bewohner in Franklin (heute sind es 555) erhalten werden.

Beliebtes Volksfest

Lieblingsort von Stanley Reams war das große Sportgelände: Treffpunkt von Soldaten, ihren Familien und Besuchern. Dort fanden auch die offiziellen Verabschiedungen der Brigadegeneräle durch die Stadt Mannheim statt. Das Sportgelände soll erhalten und im kommenden Jahr saniert werden. Daneben wird im Januar 2019 zudem ein zweiter Kindergarten auf Franklin eröffnet. Erhalten bleibt auch die Sport-Arena. Neben dem neuen Boulder-Angebot sollen dort in Kürze auch Joga-Kurse und Selbstverteidigungskurse angeboten werden. Vor der Sport-Arena fand übrigens das beliebte Deutsch-amerikanische Volksfest statt, an das sich viele der Rundgangteilnehmer noch erinnerten.

Unvergesslich für Erika Wondrey, die ganz in der Nähe in Käfertal wohnt, ist auch die Weihnachtsbeleuchtung auf Franklin. „Ein tolles Erlebnis für die Deutschen in der armen Nachkriegszeit.“

