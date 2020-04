Ex-Mannheimerin bastelt in den USA Schutzschild für Gesicht

Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz kündigte jüngst eine Verpflichtung zum Tragen von Mundschutzmasken in Supermärkten an. Nur einen Tag später zog Jena als erste Stadt Deutschlands nach. Sollte eine solche Verordnung auch in Mannheim zum Tragen kommen, hat die ehemalige Mannheimerin Corinna Gebert eine einfache Alternative zum selber basteln: ein Gesichtsschild. Dieses hat die

...