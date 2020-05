Exhibitionist belästigt Studentin

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, bei dem ein unbekannter Exhibitionist am Donnerstag gegen 11 Uhr eine Studentin im Schlosspark belästigt hat. Der Täter trat auf der Wiese vor der Mensa von hinten an die junge Frau heran, ließ seine Hose herunter und spielte an sich herum. Als das Opfer den Mann lautstark aufforderte, damit aufzuhören, machte er sich auf einem Mountainbike Richtung Otto-Selz-Straße/Hauptbahnhof davon. Der Täter ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und hager, er hat ein schmales Gesicht, helle Haut, große, knochige Hände sowie kurze graue Haare. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jogginghose und ein schwarzes Kapuzenshirt. Hinweise unter Tel. 0621/174-4444. scho/pol

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.05.2020