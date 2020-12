Exhibitionist entblöst sich vor Mädchen

Mannheim.Ein Unbekannter hat sich am Sonntag am Rheinauer See in Mannheim entblöst. Das teilte die Polizei mit. Zwei Mädchen, die sich an der Tischtennisplatte am Liegeplatz aufhielten, beobachteten den Mann gegen 14 Uhr. Demnach stand er

mit heruntergezogener Hose in einem Gebüsch und berührte sich an seinem Geschlechtsteil. Der Exhibitionist zeigte sich laut Polizei auch einer Spaziergängerin. Sie habe sich mit den Jugendlichen abgesprochen und dann die Polizei informiert. Daraufhin verschwand der unbekannte Mann in Richtung Wohngebiet. Eine eingeleitete Fahndung war laut Polizeiangaben erfolglos.

Der Mann soll ungefähr 1,75 Meter groß und und von kräftiger Statur sein. Laut Polizei ist er zwischen 35 und 45 Jahre alt. Er habe helle Haut und dunkle Augenbrauen. Er war demnach mit dunkler Hose, dunkler Jacke und einer schwarzen Wollmütze bekleidet. Das Kriminalkomissariat ermittelt und nimmt Hinweise unter 0621/1744444 entgegen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.12.2020