Exklusiver Blick aufs Schlossfest und die Stadt

Dieser Ausblick ist begehrt – und nur sehr selten möglich. Doch die Chance bietet sich wieder beim Schlossfest am Samstag, 8. September. Da lädt die Universität bei freiem Eintritt ab 18 Uhr zur Mischung aus Kunst, Kultur, Musik, Comedy, Wissenschaft und Party in alle Räume des Barockbaus ein. Wer hoch hinaus und einen Blick auf Mannheim von oben werfen will, kauft sich ein Ticket für drei Euro, im Vorverkauf im Campus Shop im Ostflügel der Uni und am Schlossfest am Infostand auf dem Ehrenhof. Diese Karten sind begehrt und knapp. Aber wir verlosen heute drei Mal zwei Karten für diese Führung, bei der man einen Blick auf die ganzen Quadrate genießen kann. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 anrufen (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz), das Stichwort „Schlossfest“ nennen sowie Name, Adresse und die Telefonnummer für Rückrufe angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 11 Uhr und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen persönlich erreichbar sein. pwr (Bild: prosswitz)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 30.08.2018