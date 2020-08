Exotik unter Wasser

Reisen in exotische Länder fallen derzeit wegen der Corona-Pandemie weitgehend flach. Aber ein bisschen exotisches Naturerlebnis versprechen zumindest die Aquarienfreunde Mannheim – bei ihrer Fischbörse am Samstag, 22. August. Von 9.30 bis 12 Uhr zeigen sie in ihrem Vereinsheim in der Uhlandstraße 8 in der Neckarstadt eine große Auswahl an wirbellosen Tiere. Zu sehen sind beispielsweise Krebse aus den USA, Garnelen aus Asien, Salmler aus Südamerika, Barben aus Südostasien, Buntbarsche aus Afrika und Südamerika oder lebendgebärende Fischarten aus Mittelamerika.

Seit 1965 sind die Aquarienfreunde aktiv, großgeschrieben werde bei den stets kostenlosen Veranstaltungen die ausgiebige Beratung der Gäste zu allen Fragen der Aquaristik – sowohl für Anfänger als auch erfahrene Interessierte. Wer mit dem Auto kommt, dem empfiehlt der Verein den Parkplatz vor den Schulen am Neckarufer.

Zierfisch- und Wasserpflanzenbörsen finden regelmäßig jeden vierten Samstag im Monat statt, immer von 9.30 bis 12 Uhr. Alle angebotenen Tiere und Pflanzen stammten aus eigenen Nachzuchten. Mit der Zucht verhindere man „Wildentnahmen“ und trage so zum Schutz bedrohter Arten bei.

Info: Weitere Infos unter www.aquarienfreunde-mannheim.de

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.08.2020