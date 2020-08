Exotische Tiere am Rand des Großstadtdschungels

1 waagerecht: Unzählige Affen sitzen aufgereiht auf Ästen in viel zu kleinen Käfigen, nebenan dösen zwei Löwen in der Sonne und ein riesiger Braunbär brüllt seinen Wärter an. Die wilden und vor allem exotischen Tiere haben einst im Tierpark am Rheindamm viele Besucher angelockt. Schnell entwickelt sich damals der kleine Zoo am angrenzenden Restaurant mitten im Wald zur neuen Sensation für die Stadtbewohner, die in heißen Sommern Schutz vor der sich in den Quadraten aufstauenden Hitze suchen. Per Droschke lassen sich die Städter bequem direkt in die Natur fahren und genießen dort ihre Freizeit. Das heutige Landschaftsschutzgebiet war nicht nur in den 1930er Jahren ein äußerst beliebter Erholungsort: Noch heute suchen die Mannheimer hier Zuflucht unter den schattenspendenden Bäumen, machen ausgedehnte Spaziergänge und genießen das Grün, das gleichzeitig am Rand der Stadt und am Fluss liegt. Wie heißt das rund 160 Hektar große Naturschutzgebiet, das an die Reißinsel am Rheinbogen grenzt und am Rheindamm entlang verläuft? lia

