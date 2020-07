Experiment in Sachen Energie

Es ist eine Art Energie-Experiment, gefördert von der Europäischen Union. Die Frage dabei: Wie viel energetische Sanierung lohnt sich wirtschaftlich, und wie sieht der tatsächliche Verbrauch in Abhängigkeit von den Energiestandards aus? Das „Square-Projekt“, das sind zwei identische Häuser mit jeweils 24 Wohnungen. Das westliche davon (im Bild links) wurde gemäß Energieeinsparverordnung 2014, also nach „normalem“ Standard, energetisch saniert – etwa mit Außendämmung und doppelt verglasten Fenstern. Das östliche Gebäude (rechts) hat dagegen Komponenten eines Passivhauses, also eine Photovoltaik-Anlage mit Stromspeicher, eine Wärmepumpe sowie ein Lüftungssystem, das der Abluft Wärme entzieht und diese wieder ins Haus führt. Die Hochschule Esslingen wertet den tatsächlichen Energieverbrauch der Häuser aus und vergleicht ihn. In beiden sind noch Wohnungen frei – im einen Haus beträgt die Miete 10,63 Euro, im anderen 13,50 Euro pro Quadratmeter.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 11.07.2020