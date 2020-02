Experimente erschließen Kindern neue Welten

Früher waren Bibliotheken oft dunkle Räume, in denen Kinder leise sein mussten. Heute darf es zumindest im von der Erwachsenenbibliothek getrennten Dalberghaus auch mal lauter zugehen. Außerdem wird in der Kinder- und Jugendbibliothek mehr geboten als nur Bücher. Neueste Errungenschaft: eine Technothek. Ähnliches gibt es laut Stadtverwaltung seit 2018 in Erfurt, in der Metropolregion sei es die erste.

Dabei handelt es sich um 70 Experimentier-, Bau- und Programmierkästen zum Ausleihen. Es gibt Roboter, Experimente mit Magnetismus, Optik, Wasser, Strom und Luft. Außerdem können mit den Kästen Maschinen und Murmelbahnen gebaut werden. Letztere würden heute „Gravity Track“ genannt, erklärt Alexander Kling vom Verein Deutscher Ingenieure (VDI) amüsiert. Bettina Harling, Sachgebietsleiterin Bibliothekspädagogik, betont, diese modernen Murmelbahnen seien deutlich anspruchsvoller sind als das altbekannte Spielzeug: „Es gibt ein Trampolin und einen Lift, man muss sie mit Logik zusammenbauen.“

Mit dem neuen Angebot geht es darum, das Interesse für den Bereich Mint zu wecken, die Abkürzung steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Die Technothek kostet 5000 Euro, daran beteiligen sich die Deutsche Telekom Stiftung (1180 Euro), der Förderkreis Stadtbibliothek Mannheim (500 Euro) und der VDI Technikfonds (2300 Euro).

Beitrag zu Bildungsgerechtigkeit

Laut Bildungsbürgermeister Dirk Grunert hat die Stadt den Medienetat für die Stadtbibliothek erhöht, so dass Ersatzbeschaffungen finanziert sind. Er betont: „Kinder kommen mit großer Neugier und als Entdecker auf die Welt. Dies wollen wir fördern.“ Auch mit Blick auf den Fachkräftemangel in vielen Unternehmen gelte es, das Interesse an Mint-Themen bei allen Geschlechtern aufrechtzuerhalten. „Gleichzeitig ist der Zugang zu Bildung für die weitere Entwicklung der Kinder von entscheidender Bedeutung. Das Projekt der Technothek trägt hierzu wesentlich bei“, so Grunert. Laut Bibliothekspädagogin Bettina Harling koste ein Kasten bis zu 200 Euro, „nicht alle Eltern können sich das leisten“. Bis zu vier Wochen können die Kästen ausgeliehen werden, kostenlos.

Kling erläutert, dass der VDI vor zehn Jahren begonnen habe, altersgerechte Angebote für Kinder im Mint-Bereich anzubieten. Zwischen fünf bis zehn Jahren seien unter den Teilnehmern die Hälfte Mädchen, danach gebe es einen Bruch, und deren Anteil werde deutlich kleiner: „Es ist für uns ein Ansporn, Mädchen für die Fächer zu begeistern.“

Harling erklärt, dass eher Frauen ehrenamtlich in der Bibliothek arbeiteten, durch die Mint-Themen würden sich auch Männer angesprochen fühlen. Bernd Schmid-Ruhe, Leiter der Stadtbibliothek, ergänzt: „An Wochenenden kommen die Väter mit in die Bibliothek. Für die Kinder ist es wichtig, auch männliche Vorbilder zu haben.“

