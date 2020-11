Experimente sollen Nachwuchs neugierig machen

Am 8. November 1895, vor 125 Jahren, kam Wilhelm Conrad Röntgen dem Geheimnis auf die Spur, wie man Unsichtbares sichtbar machen kann – und nannte seine Entdeckung Röntgenstrahlen. Die Reiss-Engelhorn-Museen (rem) feiern den Geburtstag dieser Erfindung mit.

Zunächst war geplant, Workshops für Familien anzubieten. Wegen der corona-bedingten Schließung der rem hat sich das Team aber entschieden, zum Thema digitale Angebote zu veröffentlichen und ein neues Format für Kinder und Familien ins Leben zu rufen: die Audio-Podcastreihe „Museum für Kids“.

Nachdem sich die rem-Podcasts „Museum zum Hören“ und „Culture after Work – der Kulturpodcast“ bei älteren Museumsfreunden bereits großer Beliebtheit erfreuen, darf sich nun auch das junge Publikum auf Beiträge zu Themen aus Wissenschaft und Kultur gespannt sein. Ab 6. November geht das Podcast-Angebot „Museum für Kids“ online (www.digital.rem-mannheim.de).

Im Inneren der Dinge

Wie kann man in das Innere von Dingen sehen? Und wo kommt die Erfindung überall zum Einsatz – von Krankenhaus über Flughafen und Weltall bis zur Archäologie? Im Podcast und in einem Film erfahren junge Leute mehr über die Röntgenstrahlen. Carolyn Stritzelberger und Kristin Mues vom X-perimente-Projekt wollen mit spannenden Experimenten Neugierde und Begeisterung für Naturwissenschaften wecken. Bei einem Gewinnspiel gehen die Kinder den Dingen selbst auf den Grund und erraten, was sich in geheimnisvollen Boxen verbirgt. Für Erwachsene gibt es zusätzlich einen Beitrag im rem-Blog, der unter anderem den schlauen Kopf hinter den Strahlen vorstellt – den weltberühmten Physiker und Nobelpreisträger Wilhelm Conrad Röntgen.

Das Projekt „X-perimente – das Unsichtbare sichtbar machen“ wurde vom Deutschen Röntgen-Museum in Remscheid und den rem in Mannheim anlässlich eines Doppeljubiläums zum Thema Röntgen ins Leben gerufen. Neben dem 125. Entdeckungstag der Röntgenstrahlen wird 2020 bundesweit der 175. Geburtstag von Wilhelm Conrad Röntgen gefeiert. Mit eigens eingerichtetem Mobil voller Experimente vermittelt das Projekt Kindern und Jugendlichen spielerisch und interaktiv Wissenswertes rund um Röntgen, Ultraschall, UV-Licht und mehr. Ermöglicht wird das Projekt durch die Klaus Tschira Stiftung in Heidelberg.

Die rem bauen ihre digitalen Angebote kontinuierlich aus. In Filmen stellen Kuratoren ausgewählte Exponate vor. Audio-Podcasts blicken in Antike oder Altes Ägypten, der rem-Blog vertieft spannende Sammlungsthemen. baum/red

Info: Informationen unter: www.digital.rem-mannheim.de

