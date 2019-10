Experte für das Scheitern im Leben

Wenn es ums Scheitern geht, ist Einhart Klucke Experte. Das zieht er durch bis hin zur Morgengymnastik. Die heißt an guten Tagen „Liegenbleiben“. Er ist so oft gescheitert im Leben, da kommt es auf einmal mehr oder weniger auch nicht mehr an. Deshalb macht Klucke ein letztes Programm, in dem es um Falschnachrichten und Chaos geht. Der „MM“ verlost dreimal zwei Karten für das Kabarett am Freitag, 18. Oktober, um 20 Uhr in Gehrings Kommode, Schulstraße 82. Einfach am Montag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Kommode“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Dienstag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. has (Bild: Gehring)

© Mannheimer Morgen, Montag, 14.10.2019