Experte fürs Essen

Der Gastro-Experte Ingo Wessel (Bild) wird das Gastronomie-Konzept für die Bundesgartenschau (Buga) entwickeln. Die Buga-Gesellschaft hat den 58-Jährigen aus Hamburg nach eigenen Angaben damit beauftragt. Wessel kümmerte sich laut Mitteilung bereits um die Gastro-Konzepte für die Bugas in Heilbronn (2019) und Erfurt (2021).

„Die Gastronomie muss erlebnisreich sein und zur jeweiligen Veranstaltung thematisch passen“, wird Wessel in der Mitteilung zitiert. Seit mehr als 30 Jahren ist er den Angaben zufolge im Gastro-Geschäft, betreut national und international Freizeiteinrichtungen und Hotels. Auch in der Region ist Wessel kein Unbekannter. So wirkte er laut Buga-Gesellschaft bei der Entwicklung der Gastronomie an der Kunsthalle und im Luisenpark mit. Auch die Gastro-Angebote der Sattelkammer auf dem Heidelberger Schloss und des Schlosses in Schwetzingen fußen auf seinen Konzepten.

Eine Herausforderung der Buga stellt der Mitteilung zufolge das zweigeteilte Gelände dar: Während auf Spinelli noch keine Strukturen bestehen, muss im Luisenpark der Bestand ertüchtigt werden. „Auf dem Spinelli-Gelände stellen wir die ‚Welt von morgen‘ dar. Deshalb wird es dort ein Angebot außergewöhnlicher Speisen geben“, so Buga-Geschäftsführer Michael Schnellbach. „Neuartig heißt hier auch: grünes Essen, teilweise direkt auf den benachbarten Flächen angebaut.“ Aber es müsse auch für jeden Geldbeutel etwas dabei sein. So plane man wie berichtet einen Biergarten nach bayrischem Vorbild: Getränke gibt’s dort, Speisen darf man selbst mitbringen. red/imo (Bild: Lothar Koch)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.10.2020