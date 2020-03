Experten beantworten Leserfragen zum Coronavirus

Kann ich in den Urlaub fahren? Was soll ich tun, wenn ich unter Gliederschmerzen leide? Das Coronavirus beschäftigt auch Leserinnen und Leser dieser Zeitung. Am Donnerstagnachmittag konnten sie bei einer Telefon-Aktion ihre Fragen rund um das Virus an drei Experten richten. Matthias Nagel (zweiter von links), Leiter des Personalmanagements bei der AOK Rhein-Neckar-Odenwald, Sebastian Kevekordes (Mitte), Leiter der Krankenhaushygiene am Klinikum Ludwigshafen, und Peter Schäfer, Leiter des Mannheimer Gesundheitsamtes (rechts), nahmen die zahlreichen Anrufe entgegen, während die Redaktionsmitglieder Till Börner (links) und Madeleine Bierlein mithörten. Der Tenor: Es besteht kein Grund zur Panik! Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der morgigen Ausgabe. tbö (BILD: Rinderspacher)

