Experten diskutieren

Am 22. Januar 2019 unterschrieben Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den Aachener Vertrag. Er beerbte den Élysée-Vertrag, der vor 56 Jahren unterzeichnet worden war, und soll die Integration und Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich stärken. Ein Podiumsgespräch zum Thema „Aachener Vertrag – Wo stehen wir nach einem Jahr?“ findet am Montag, 3. Februar, um 18 Uhr statt. Bei der Veranstaltung beantworten Franziska Brantner, Frank Baasner, und Werner Schreiner Fragen zu dem Vertrag, wie zum Beispiel: „Was wurde im ersten Jahr umgesetzt?“ Und: „Was steht auf dem Plan für 2020?“ Das Gespräch findet an der Universität Mannheim im Raum EW 145 statt. Die Veranstaltung ist kostenlos, um Reservierung wird gebeten: info@if-mannheim.eu oder Tel. 0621/2 93 21 39. nala

