Experten empfehlen Drogenkonsumraum

Dieter Leder

Draußen auf der Straße um die Kurpfalzbrücke sowie den angrenzenden Quadraten befindet sich eine aktive Drogenszene, hier wird in der Öffentlichkeit gedealt und konsumiert. „Wir haben hier Drogenkonsumräume, nur nicht mit vier Wänden“, beschreibt Olaf Kremer (Bezirksbeirat Innenstadt, Grüne) in seiner Wortmeldung aus dem Publikum die Situation in Anspielung auf das

...