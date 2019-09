Experten fürchten Engpässe bei Blutspenden

Eigentlich ist der Blutkonserven-Verbrauch dank neuer Klinikkonzepte in den letzten Jahren zurückgegangen, gleichwohl drohen Engpässe: Denn während geburtenstarke Jahrgänge ins Pensionsalter vorgerückt sind, schrumpfen jüngere Generationen – und mit ihnen die klassischen Blutspender. Bei der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Blut, Zellen und Gewebe geht es im Rosengarten auch um die Frage, ob es bei dem lebensrettenden „Saft“ noch weitere Einsparpotenziale gibt.

Und natürlich bewegt, wie mehr heranwachsende Menschen als bisher motiviert werden können, sich im Dienst der Medizin „anzapfen“ zu lassen. „Zwei Drittel aller Blutkonserven, werden von Menschen über 65 Jahren benötigt – und die nehmen zu“, begründet Andreas Greinacher von der Universitätsmedizin Greifswald, warum er den demografischen Wandel auch bei Transfusionen – im letzten Jahr 3,4 Millionen allein in Deutschland – als „riesige Herausforderung“ sieht.

Ein ganz anderes Problem stellt sich bei Blutplättchen (in der Fachsprache Thrombozyten genannt), die zur Behandlung bestimmter Krebsarten unerlässlich sind. Diese Produkte können nicht gekühlt werden und müssen wegen des Risikos von bakteriellem Wachstum innerhalb von vier Tagen verbraucht werden. „In Deutschland verfallen rund 15 Prozent der wertvollen Konzentrate schon bei den Herstellern oder in Kliniken “, schildert der Erste Vorsitzende der Fachgesellschaft, Hermann Eichler, vom Universitätsklinikum des Saarlandes das Dilemma. Bei dem Kongress stehen drei neue Produktionsverfahren im Blickpunkt. Etwa sollen mittels fotochemischer Prozesse bestimmte Einzeller und auch Viren gänzlich ausgemerzt oder an der Vermehrung gehindert werden. Eichler: „Wenn die Haltbarkeit von vier auf sechs Tage erhöht werden könnte, würde das schon viel bringen.“

Solcherart Phänomene sind gefürchtet: Nach einer Operation heilt der Knochen nicht, bei einer Verletzung bleibt die Wunde offen. Hier habe sich die Zelltherapie „dynamisch entwickelt“ , kommentiert Hubert Schrezenmeier, Ärztlicher Direktor des Instituts für Klinische Transfusionsmedizin und Immungenetik in Ulm. Große Hoffnungen setzen Forscher auf Stammzellen des Bindegewebes, die in der Lage sind, die Neubildung von Blutgefäßen anzuregen. Dadurch könnten Gewebedefekte repariert und Heilung gefördert werden, ist der Experte überzeugt. Im Rosengarten diskutieren Kongressteilnehmer Studien über den Einsatz solcher Stammzellen, die Transfusionsmediziner aus dem Knochenmark oder Fettgewebe isolieren. Schlecht heilende Wunden, so Schrezenmeier, machen etwa beim minder durchbluteten „diabetischen Fuß“ zu schaffen.

Zu der Fachtagung rund um Transfusionsmedizin – seit 14 Jahren erstmals wieder in Mannheim – werden bis einschließlich Freitag um die 800 Spezialisten erwartet.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.09.2019