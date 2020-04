Experten helfen bei seelischer Not

Sorgen rund um die Corona-Pandemie beschäftigen die Menschen enorm. Mit dem Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) und dem Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) bieten zwei Institutionen telefonische Sprechstunden an. Ärzte und Psychologe des ZI bietet Menschen über 65 Jahren psychiatrische und psychologische Beratung unter der Rufnummer 0621 1703 3030 an. Sie sind montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr erreichbar. Die Fachleute wollen die Senioren über Risiken aufklären, die durch das Corona-Virus bestehen, und sie über sinnvolle Verhaltensregeln informieren. Das Team bietet psychiatrische und psychologische Beratung an und gibt Hilfestellung für den Alltag in Quarantäne.

Da am ZI psychische Erkrankungen erforscht werden, behält sich das Institut vor, die im Telefonat erhobenen Daten – in anonymisierter Form – für wissenschaftliche Zwecke auszuwerten. Sollten Anrufer dies ablehnen, können sie zu Beginn des Gesprächs darauf hinweisen.

Auch der DRK-Kreisverband bietet eine Hotline. Unter der Rufnummer 0621/490 80 77 5 ist sie von Montag bis Freitag zwischen 10 Uhr und 12 Uhr sowie zwischen 14 und 16 Uhr erreichbar. Sie ist in mehrere Sprechzeiten eingeteilt:

„Rede-Zeit“

(Montag, Dienstag und Freitag 10 bis 12 Uhr, Mittwoch und Donnerstag 14 bis 16 Uhr), dabei sind die Mitarbeiter für alles da, die unter Einsamkeit, Angst vor Ansteckung leiden.

„Familiensituation zu Hause“

(Dienstag 14 bis 16 Uhr, Donnerstag 10 bis 12 Uhr), in dieser Sprechstunde helfen die Gesprächspartner, mit der ungewohnten Situation zu Hause umzugehen.

„Redezeit für Geflüchtete“:

(Montag und Freitag 14 bis 16 Uhr, Mittwoch 10 bis 12 Uhr), für Geflüchtete ist die aktuelle Situation schwierig. Mitarbeiter hören zu und bieten Anrufern eine Anlaufstelle auf Arabisch. wol

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.04.2020