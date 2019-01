Experten im direkten Gespräch

Wer selbst bauen oder Immobilien kaufen möchte, der hat meistens eine Menge Fragen. Bei den Bau- und Immobilientagen des „Mannheimer Morgen“ gibt es die Antworten darauf.

Wie viel Eigenkapital braucht man, um eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen? Sollen Besitzer von Altbauten ihr Zuhause dämmen – und wenn ja, dann wie? Welche Sanierungen lohnen sich sonst noch, welche eher nicht? Und wie kann Einbruchschutz schon frühzeitig mitgedacht werden? Schon seit Jahren widmen sich die Bau und Immobilientagen des „Mannheimer Morgen“ immer im Herbst genau solchen Fragen – hier geben Experten aus verschiedenen Branchen Antworten, sowohl bei Vorträgen zu bestimmten Themen als auch im direkten Gespräch mit den Besuchern.

Rund 50 Anbieter dabei

Das nächste Mal lädt die Haas-Mediengruppe am 5. und 6. Oktober dieses Jahres in den Rosengarten zu der Veranstaltung. Und nicht nur Informationen für Bauherren und Besitzer von Immobilien soll es geben: Auch wer sein passendes Zuhause noch nicht gefunden hat, ist bei der Messe im Rosengarten richtig. Baufinanzierer sind vor Ort und beraten zu möglichen Finanzierungswegen. Mannheimer Makler, verschiedene Bauträger und Fertighaushersteller stellen ihre Angebote vor.

Zudem sind zahlreiche weitere Firmen mit Informations- und Beratungsständen dabei, insgesamt rechnet der Veranstalter wie in den vergangenen Jahren mit bis zu 50 Anbietern. Durch ein vielfältiges Vortagsprogramm an beiden Tagen werden bestimmte Themen besonders intensiv behandelt. Referenten aus verschiedenen Bereichen informieren umfangreich über unterschiedliche Themen rund um die Immobilie – vom Einbruchsschutz übers Finanzieren bis zum Energiesparen.

Geöffnet haben die Mannheimer Morgen Immobilientage am 5. und 6. Oktober im Rosengarten am Samstag 10 bis 17 Uhr und am Sonntag 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet vier Euro, mit der Morgencard drei Euro. Parken ist vergünstigt im Rosengartenparkhaus möglich. bro

© Mannheimer Morgen, Samstag, 26.01.2019