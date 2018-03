Experten loben Arbeit der muslimischen Kita

Anzeige

Ein besonderes Augenmerk hat die Gruppe, zu der Vertreter von SPD, CDU, FDP und Mannheimer Liste, aber auch von der Jüdischen Gemeinde, von Hochschulen und von der evangelischen Kirche gehören, auf die Punkte Sprachförderung und Integration gelegt. Der Beirat hat sich mit Elternvertretern genauso unterhalten wie mit der Kinderhausleitung, einer Ärztin, die die Einschulungsuntersuchungen durchführt und einer Lehrerin, die ehemalige Kindergartenkinder unterrichtet. Zudem wurde eine Masterarbeit ausgewertet, die sich mit dem muslimischen Kindergarten Lâlezâr beschäftigt.

Die Ausgangslage in Sachen Sprache ist in der Einrichtung eindeutig: Migrationshintergrund sei normal, Deutsch dabei in aller Regel die Zweit- oder Drittsprache der Kinder – und die erlernen sie meist erst dann, wenn sie in den Kindergarten kommen. Die Erzieherinnen dort sind laut dem Bericht ebenfalls alle zweisprachig. Spreche sie ein Kind auf Türkisch an, so antworteten sie auf Deutsch und Türkisch – auf diese Weise könnten Kinder Deutsch lernen, ohne sich am Anfang fremd oder ausgeschlossen zu fühlen. Der Sprachstand der Kinder liege bei den Einschulungsuntersuchungen „im durchschnittlichen Bereich“ von Kitas in diesem Gebiet.

Keine politische Wertung

Auch die Integrationsbemühungen des muslimischen Kindergartens scheiden in dem Expertengremium gut ab. Besonders positiv wird die Zusammenarbeit mit der Krippe gesehen. Der Kindergarten und die Krippe befinden sich in einem Gebäude, werden aber von unterschiedlichen Trägern betrieben – der Kindergarten von einem muslimischen Verein, die Krippe von der Stadt Mannheim. Positiv sei zudem, dass religiöse Feste wie Weihnachten oder Ramadan gemeinsam gefeiert würden.

Die Mitglieder des Gremiums sehen sogar zusätzlichen Bedarf an vergleichbaren Einrichtungen. Die Nachfrage von Eltern könne nicht befriedigt werden, schreiben sie. Es gebe gar Familien, die den Umzug nach Mannheim erwögen, um ihre Kinder in eine solche Kooperationseinrichtung schicken zu können. Keine Stellung nimmt der Bericht zu politischen Fragestellungen. Bei der Gründung 2013 war kritisiert worden, dass der Trägerverein der muslimischen Kita eng mit der DITIB verbunden sei, die wiederum dem türkischen Staat nahesteht.

