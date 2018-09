Experten prüfen kostenlos Räder

Schönstes Radelwetter seit Monaten, in der Stadt und im Umland strampeln täglich Tausende über die Straßen – auf hoffentlich verkehrssicheren Untersätzen. Das RadCheck-Team – ein Angebot der Stadt Mannheim – überprüft an diesem Wochenende kostenlos, ob das auch wirklich so ist. Die Fahrradexperten geben zudem Tipps zu Wartung und Pflege und sagen auch, wenn das Rad komplett in die Reparatur sollte. Morgen sind sie auf der Mensawiese der Universität zwischen 13 und 18 Uhr im Einsatz, am Samstag, 15. September, an derselben Stelle zwischen 11 und 16 Uhr. Das Team des RadChecks führt dabei auch kleinere Reparaturen aus, stellt Bremsen ein, überprüft den Reifendruck und ölt Ketten. mgi

